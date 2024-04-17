Ένα ενδυματολογικό… απρόοπτο είχε η σούπερ σταρ της ποπ, Κέιτι Πέρι (Katy Perry) στον αέρα του διάσημου talent shoe, American Idol, όπου είναι κριτής.
Το ιδιαίτερο μεταλλικό μπούστο - σε σχήμα καρχαρία -που φορούσε «έσπασε» στα γυρίσματα και όλοι έσπευσαν να την βοηθήσουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Τελικά η 39χρονη ποπ σταρ πήρε ένα μαξιλάρι και το κρατούσε μπροστά της για να καλύψει το στήθος της, χωρίς να χάσει ωστόσο το χιούμορ της.
«Η μπλούζα μου έσπασε #idol», σχολίασε η 39χρονη ποπ-σταρ στη λεζάντα ενός βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.