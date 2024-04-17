Ένα ενδυματολογικό… απρόοπτο είχε η σούπερ σταρ της ποπ, Κέιτι Πέρι (Katy Perry) στον αέρα του διάσημου talent shoe, American Idol, όπου είναι κριτής.

Το ιδιαίτερο μεταλλικό μπούστο - σε σχήμα καρχαρία -που φορούσε «έσπασε» στα γυρίσματα και όλοι έσπευσαν να την βοηθήσουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικά η 39χρονη ποπ σταρ πήρε ένα μαξιλάρι και το κρατούσε μπροστά της για να καλύψει το στήθος της, χωρίς να χάσει ωστόσο το χιούμορ της.

«Η μπλούζα μου έσπασε #idol», σχολίασε η 39χρονη ποπ-σταρ στη λεζάντα ενός βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.