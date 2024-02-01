Λογαριασμός
Heidi Klum: Η κόρη της όταν ήταν μικρή βρήκε τα ερωτικά της βοηθήματα…

Η Λένι Κλουμ αποκάλυψε, επίσης, ότι «ντρεπόταν» όταν η μαμά της έκανε τόπλες στην πισίνα τους όταν έρχονταν οι φίλοι της

Η Heidi Klum

Η κόρη της Heidi Klum, Leni, αποκάλυψε ότι ανακάλυψε τυχαία τα ερωτικά βοηθήματα της μητέρας της όταν ήταν μικρή, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. 

«Νόμιζα ότι ήταν το πιο ‘’cool’’ πράγμα και το έψαχνα με τους φίλους μου και έλεγα "Μαμά, τι είναι αυτό; Ένα μικρόφωνο;"». Η Leni Klum, 19 ετών, έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη στην εκπομπή «Call Her Daddy». 

Και συνέχισε: «Και πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν και η μαμά μου θύμωσε τόσο πολύ μαζί μου μετά. Έλεγε "Δεν μπορείς να πειράζεις τα πράγματά μου και να σκαλίζεις την ντουλάπα μου’’». 

Η κόρη του διάσημου μοντέλου και παρουσιάστριας ανέφερε ότι έβαλε κρυφά και τις φίλες της στην κρεβατοκάμαρα της μητέρας της, ώστε να τα δουν και οι ίδιες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leni Olumi Klum (@leniklum)

«Τα έδειχνα στους φίλους μου», είπε χαμογελώντας. «Έλεγα, ‘’Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι αυτό’’. Η μαμά μου έχει ένα ολόκληρο ντουλάπι από ερωτικά βοηθήματα. Και τους έβαλα κρυφά στο δωμάτιο της μαμάς μου». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Leni Olumi Klum (@leniklum)

Η Leni αποκάλυψε, επίσης, ότι η μαμά της για να μαυρίσει, κυκλοφορούσε γυμνόστηθη στην πισίνα και όταν ερχόντουσαν οι φίλοι της ντρεπόταν πάρα πολύ. «Φοβόμουν γιατί συνήθως στις οικογένειες των φίλων μου δεν βλέπω ποτέ τις μαμάδες τους να κυκλοφορούν γυμνόστηθες στην πισίνα, αλλά για μας ήταν κάτι φυσιολογικό». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Πηγή: skai.gr

