Heidi Klum: Η κόρη της όταν ήταν μικρή βρήκε τα ερωτικά της βοηθήματα…

Η κόρη της Heidi Klum, Leni, αποκάλυψε ότι ανακάλυψε τυχαία τα ερωτικά βοηθήματα της μητέρας της όταν ήταν μικρή, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό.

«Νόμιζα ότι ήταν το πιο ‘’cool’’ πράγμα και το έψαχνα με τους φίλους μου και έλεγα "Μαμά, τι είναι αυτό; Ένα μικρόφωνο;"». Η Leni Klum, 19 ετών, έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη στην εκπομπή «Call Her Daddy».

Heidi Klum's daughter found her 'sex closet' as a kid: 'I really had no idea what it was' https://t.co/I55EMDxboS — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) February 1, 2024

Και συνέχισε: «Και πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν και η μαμά μου θύμωσε τόσο πολύ μαζί μου μετά. Έλεγε "Δεν μπορείς να πειράζεις τα πράγματά μου και να σκαλίζεις την ντουλάπα μου’’».

Η κόρη του διάσημου μοντέλου και παρουσιάστριας ανέφερε ότι έβαλε κρυφά και τις φίλες της στην κρεβατοκάμαρα της μητέρας της, ώστε να τα δουν και οι ίδιες.

«Τα έδειχνα στους φίλους μου», είπε χαμογελώντας. «Έλεγα, ‘’Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι αυτό’’. Η μαμά μου έχει ένα ολόκληρο ντουλάπι από ερωτικά βοηθήματα. Και τους έβαλα κρυφά στο δωμάτιο της μαμάς μου».

Η Leni αποκάλυψε, επίσης, ότι η μαμά της για να μαυρίσει, κυκλοφορούσε γυμνόστηθη στην πισίνα και όταν ερχόντουσαν οι φίλοι της ντρεπόταν πάρα πολύ. «Φοβόμουν γιατί συνήθως στις οικογένειες των φίλων μου δεν βλέπω ποτέ τις μαμάδες τους να κυκλοφορούν γυμνόστηθες στην πισίνα, αλλά για μας ήταν κάτι φυσιολογικό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.