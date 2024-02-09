Alica Schmidt: Η«πιο σέξι αθλήτρια του κόσμου» απέρριψε χορηγία με εξαψήφιο ποσό

H Γερμανίδα σταρ του στίβου,Alica Schmidt, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο σέξι αθλήτρια του κόσμου», λέει ότι απέρριψε μια εξαιρετικά παχυλή χορηγία από «γνωστό» χορηγό, παρόλο που μετά βίας κερδίζει χρήματα από το άθλημά της.

Η 25χρονη αθλήτρια η οποία έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει ότι πρόσφατα απέρριψε μια χορηγία που θα της είχε αποφέρει χιλιάδες δολάρια επειδή δεν επιθυμούσε να μπει «σε καλούπια» που θα απαιτούσε η εν λόγω εεμπορική συμφωνία.

«Πριν από δύο μήνες έλαβα μια προσφορά από ένα πολύ γνωστό και μεγάλο brand. Αλλά δεν ένιωθα ότι με εκφράζει το προιόν 100%», είπε η Schmidt στο podcast του OMR σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild.

«Δεν ένιωθα άνετα με αυτό. Το ποσό ήταν μέσο έως υψηλό εξαψήφιο. Αφορούσε καμπάνια».

Η Schmidt έχει εισόδημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλους χορηγούς, συνεργασίες, ακόμη λαμβάνει έναν μικρό μισθό ως μέλος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.

Τον Οκτώβριο, αποκάλυψε ότι οι αθλητές της εθνικής ομάδας αμείβονται με περίπου 739 $ το μήνα σε συμφωνίες χορηγίας που εξορθολογίζονται μέσω του Sporthilfe, του γερμανικού αθλητικού ιδρύματος που παρέχει οικονομική υποστήριξη στους κορυφαίους αθλητές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.