Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Η σχέση σας είναι σε καλό δρόμο, κάτι φαίνεται όμως να σας προβληματίζει σήμερα ή να σας δημιουργεί το αίσθημα του ανικανοποίητου. Θα πρέπει να αναζητήσετε τις απαντήσεις στον εαυτό σας, γιατί ενδεχομένως δεν δεσμεύεστε απόλυτα στην σχέση αυτή. Σκεφτείτε τι θέλετε πραγματικά από την ζωή σας και δεσμευτείτε στην τελική σας απόφαση.

Ταύρος

Έχετε πολύ θετική ενέργεια φίλοι μου εξαιρετική διάθεση για ζωή! Ίσως αυτό να οφείλεται σε μια ανέλπιστη επιτυχία που θα καταγράψετε στον τομέα της καριέρας σας… Θα πρέπει ωστόσο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επενδύσεις σας, τόσο από άποψη κεφαλαίων, όσο και από άποψη χρόνου και συναισθημάτων. Κίνητρο σας δεν θα πρέπει να είναι η μέγιστη απόδοση αλλά η ισορροπία…

Δίδυμοι

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Καρκίνος

Η διαίσθηση σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για την χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Λέων

Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στην σχέση σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από την ζωή και από την μοίρα αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι…

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι και θα περάσει…

Ζυγός

Σήμερα έχετε έντονα την αίσθηση ότι η ψυχική επαφή που είχατε με το ταίρι σας έχει με τον καιρό χαθεί. Προσπαθήσετε να τις κινήσεις σας να αναθερμάνετε την ατμόσφαιρα και να ρίξετε νέες γέφυρες συνεννόησης. Ίσως σκεφτείτε να πάρετε μέρος σε μια ομαδική δραστηριότητα που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε λίγο από την καθημερινότητα σας και να φέρει κάτι νέο στην ζωή σας.

Σκορπιός

Παρασκήνια και βυζαντινές δολοπλοκίες εξυφαίνονται στο εργασιακό σας περιβάλλον και καλό θα ήταν να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα! Μην χαλαρώνετε ούτε στιγμή, γιατί τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή για τα συμφέροντα σας. Θα πρέπει να δείξετε υπομονή, επιμονή και διπλωματία για να καταφέρετε να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε…

Τοξότης

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Αιγόκερως

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Υδροχόος

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.

Ιχθείς

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.