Η «άλλη» Christina Aguilera: Έχασε 19 κιλά και η «μεταμόρφωσή» της είναι εντυπωσιακή

Η Christina Aguilera έδειχνε πιο αδύνατη από ποτέ το βράδυ της Τετάρτης, 7 Φεβρουαρίου 2024, όταν εμφανίστηκε στη σκηνή. Η 43χρονη τραγουδίστρια έδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της φορώντας ένα κορμάκι με ντεκολτέ καρδιάς, ενώ βρισκόταν στη σκηνή για το σόου της στο Λας Βέγκας.

Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνισή της στα βραβεία Grammy 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δική της διαδρομή στα Grammy μετρά 21 υποψηφιότητες και πέντε νίκες.

Η πρώτη της νίκη χρονολογείται, σχεδόν, 25 χρόνια πριν, το 2000, όταν κατέκτησε τον πολυπόθητο τίτλο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Η «μεταμόρφωση» της σέξι τραγουδίστριας οφείλεται στο γεγονός ότι είναι φανερά αδυνατισμένη, αφού κατάφερε να χάσει 19 κιλά. Είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «μισούσε να είναι σούπερ αδύνατη» και ότι άρχισε να αγκαλιάζει και να αγαπά τις καμπύλες της. Μετά από χρόνια αυξομειώσεων του σωματικού της βάρους, αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα υπέροχο σώμα. Το μυστικό της ήταν η αφοσίωσή της σε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή και ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης.

Όταν γέννησε τον γιο της Μαξ, 15 ετών σήμερα, το 2008, δέχτηκε τρομερό bullying για τα κιλά της. Δύο χρόνια αργότερα, άρχισε να χάνει βάρος για τον ρόλο της στην ταινία «Burlesque» του 2010.

Ωστόσο, την ίδια χρονιά, το βάρος της παρουσίασε και πάλι αυξομειώσεις, ενώ χώριζε με τον μουσικοσυνθέτη Jordan Bratman.

Εκτός από την ισορροπημένη διατροφή της, της αρέσει επίσης να παραμένει πολύ δραστήρια και να κάνει ένα ευρύ πρόγραμμα γυμναστικής για να διατηρείται σε φόρμα. Της αρέσει η γιόγκα, η πυγμαχία, η προπόνηση ενδυνάμωσης και γυμνάζεται δύο έως πέντε φορές την εβδομάδα.

«Αγαπάω το σώμα μου. Το αγόρι μου αγαπάει το σώμα μου. Ο γιος μου είναι υγιής και ευτυχισμένος, οπότε αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία για μένα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της.

