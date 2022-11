Heidi και Leni Klum: Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει – Μητέρα και κόρη ποζάρουν και «κολάζουν»

Η Χάιντι Κλουμ είναι ένα fashion icon και λάμπει κάθε φορά που παίρνει πόζα. Αρκεί να δείτε τι συνέβη πριν από λίγες ημέρες, όταν το μοντέλο εξέπληξε όλους τους followers της στο Instagram, με μια φωτογραφία με την κόρη της, ως απόδειξη γι' αυτό.

Η Leni και η μητέρα της ήταν ντυμένες με κόκκινα εσώρουχα, για να προωθήσουν μια γνωστή μάρκα εσωρούχων. Από τότε πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι η Leni Klum.

H 18χρονη Leni γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2004, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, από τη Χάιντι Κλουμ και τον Flavio Briatore. Η 18χρονη πάντα ζούσε μια ζωή στενά συνδεδεμένη με τις κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μόλις πριν από λίγα χρόνια η μικρούλα Leni έκανε το άλμα στο μόντελινγκ.

Το 2020, μάνα και κόρη πόζαραν μαζί για ένα διάσημο περιοδικό. Λίγο μετά τη φωτογράφιση μητέρας-κόρης, η νεαρή κλήθηκε να εμφανιστεί, αυτή τη φορά μόνη της, στο εξώφυλλο του περιοδικού «Hunger».

Leni Klum was stepping out on her own during her latest photo shoot, as she posed up a storm in a series of black and white snaps for HUNGER magazine, shot by Rankin.



