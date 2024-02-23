H Dolly Parton στηρίζει Beyonce: Της αρέσει το «Texas Hold'Em»

Η Ντόλι Πάρτον δείχνει τη στήριξή της στη Beyonce! H θρυλική ιέρεια της κάντρι σε ανάρτηση στο Instagram μοιράστηκε τη χαρά της για το νέο τραγούδι της Beyoncé «Texas Hold'Em» το οποίο έφτασε την κορυφή του Country Chart του Billboard.

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της Beyoncé και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έκανε ένα country άλμπουμ», έγραψε η σταρ στη λεζάντα ενώ μοιράστηκε την μελωδία του. «Οπότε συγχαρητήρια για το νούμερο ένα τραγούδι στο Billboard Hot Country».

Η τραγουδίστρια του «Jolene» πρόσθεσε επίσης ότι «ανυπομονεί να ακούσει ολόκληρο το άλμπουμ».

Με το «Texas Hold'Em», το οποίο κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το «16 Carriages» σε μια ανακοίνωση - έκπληξη κατά τη διάρκεια του Super Bowl, η Beyoncé βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφή των country charts.

Όπως αναφέρει το People, περιλαμβάνονται στο δεύτερο άλμπουμ της τριλογίας «Renaissance» με τίτλο «Act II», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

