Selena Gomez: Κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Love On» - Σας το έχουμε…

Η Selena Gomez διασκέδασε φορώντας πολλά σύνολα καθώς εμφανίστηκε στο τελευταίο της βίντεο κλιπ για το νέο της τραγούδι «Love On», το οποίο κυκλοφόρησε την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024.

Η ηθοποιός του «Only Murders In The Building» γιόρτασε τη νέα αγάπη στο βίντεο κλιπ, το οποίο γυρίστηκε από τον Γάλλο σκηνοθέτη, Greg Ohrel.

Πριν από λίγες ημέρες η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες της από τις βόλτες και τη χαλάρωσή της στην Πόλη του Φωτός.

Στην ανάρτησή της ανέβασε φωτογραφίες της μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, την ώρα του πρωινού της, αλλά και τη στιγμή που απολάμβανε το μπάνιο της. Μάλιστα, ένα στιγμιότυπο τη δείχνει γυμνή μέσα στην μπανιέρα της.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός είναι αρκετά ενεργή στα social media, τον τελευταίο καιρό, με τις φωτογραφίες που μοιράζεται με τον σύντροφό της, Benny Blanco, να γίνονται θέμα συζήτησης.

Πηγή: skai.gr

