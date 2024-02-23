Ο Ricky Martin έχει φετίχ με τα πόδια: Μπορώ να φιλάω τις πατούσες σου σαν τρελός…

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την επιτυχία του με το «Livin' La Vida Loca», ο Ricky Martin αισθάνεται ένα διαφορετικό είδος «loca» (τρέλας) αυτές τις μέρες.

Ο 52χρονος Πορτορικανός σταρ αποκάλυψε για τι είναι πραγματικά άγριος: για τα πόδια. Ναι, σωστά διαβάσατε…

«Λατρεύω τα πόδια. Έχω ένα θέμα με τα πόδια», δήλωσε ο τραγουδιστής σε συνέντευξή του στο «GQ». «Λατρεύω το μασάζ ποδιών και θα φιλούσα τα πόδια σου σαν τρελός για ώρες».

Και δεν υπάρχει καμία ντροπή στο παιχνίδι του με τα πόδια: «Όλοι έχουμε κάτι», πρόσθεσε ο Martin. «Κάποιοι έχουν φετίχ με τις μασχάλες... Ας ανοίξουμε τη συζήτηση!».

Και οι 18,5 εκατ. followers του δεν φαίνεται να έχουν παρασυρθεί από όλους αυτούς τους πειρασμούς. «Έχω θαυμαστές που μπορούν να ζωγραφίσουν τα πόδια μου σαν έργο τέχνης», δήλωσε ο ίδιος.

Αναλογιζόμενος το φαινόμενο «Livin' La Vida Loca», που ξεκίνησε το κίνημα της latin-pop στις ΗΠΑ, είπε ότι όλα είχαν να κάνουν με «τη δύναμη των γοφών και τα δερμάτινα παντελόνια». «Ήμουν ‘’τεστοστερόνη’’ και αυτό πυροδοτεί φαντασιώσεις. Ήμουν ο άντρας της στιγμής με το 'Livin' La Vida Loca' και το κούνημα των γοφών μου. Περίμεναν από μένα να είμαι κάτι. Φοβόμουν...».

Ακόμη και όταν η Barbara Walters τον ρώτησε αν ήταν ομοφυλόφιλος σε μια συνέντευξη το 2000, ο τραγουδιστής δεν ήταν έτοιμος να «ανοίξει» τα χαρτιά του. Και μετά τη γέννηση των δίδυμων, Matteo και Valentino το 2008, ο Martin «αγκάλιασε» την αλήθεια του, για να τη μάθει όλος ο κόσμος, σε μια επιστολή του 2010 που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του: «Είμαι περήφανος που μπορώ να πω ότι είμαι ένας τυχερός ομοφυλόφιλος άνδρας».

«Ένιωσα καταπληκτικά», δήλωσε ο πατέρας πλέον τεσσάρων παιδιών, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τις Kristen Wiig, Laura Dern και Allison Janney στην επερχόμενη σειρά της Apple TV+ «Palm Royale», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

