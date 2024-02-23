Η Αμερικανίδα παρουσιάστρια και συγγραφέας, Γουέντι Γουίλιαμς, διαγνώστηκε με την ίδια μορφή άνοιας που πάσχει και ο Μπρους Γουίλις, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε εκ μέρους της ομάδας των φροντιστών της, αναφέρει το ΑP.

Στη δήλωση σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι η διάγνωση της Γουίλιαμς για πρωτοπαθή προοδευτική αφασία και μετωποκροταφική άνοια «έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικά εμπόδια στη ζωή της» και έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τη μνήμη της.

Wendy Williams diagnosed with same form of dementia as Bruce Willis https://t.co/AYwY1UaMUl — The Associated Press (@AP) February 22, 2024

H είδηση έρχεται μια ημέρα μετά το εξώφυλλο του περιοδικού «People», στο οποίο η οικογένειά της αναφέρει ότι η σταρ βρίσκεται σε ίδρυμα φροντίδας σε άγνωστη τοποθεσία.

«Όπως γνωρίζουν οι θαυμαστές της, στο παρελθόν μίλησε ανοιχτά στο κοινό σχετικά με τους αγώνες με τη νόσο του Graves και το λεμφοίδημα, καθώς και άλλες σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την υγεία της» αναφέρει στη δήλωση η ομάδα φροντίδας της παρουσιάστριας και εξηγεί ότι η διάγνωση επιβεβαιώθηκε από «μια σειρά ιατρικών εξετάσεων» πέρυσι.

Inside Wendy Williams' Family's Fight to Free Her from Her Guardianship: 'This System Is Broken' (Exclusive) https://t.co/VbmkD8yxoS — People (@people) February 22, 2024

«Η απόφαση να μοιραστούμε αυτά τα νέα ήταν δύσκολη και πάρθηκε μετά από προσεκτική εξέταση, όχι μόνο για να προωθήσουμε την κατανόηση και τη συμπόνια για τη Γουέντι, αλλά για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με την αφασία και τη μετωποκροταφική άνοια και να υποστηρίξουμε χιλιάδες άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις...το πιο σημαντικό είναι ότι διατηρεί το σήμα κατατεθέν της, την αίσθηση του χιούμορ και λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται για να βεβαιωθεί ότι προστατεύεται και ότι αντιμετωπίζονται οι ανάγκες της» υπογραμμίζεται.

Η Γουίλιαμς, η οποία τον Ιούλιο θα γιορτάσει τα 60α της γενέθλια, ξεκίνησε την καριέρα της από το ραδιόφωνο ως DJ ενώ από το 2008 έως το 2021 ήταν οικοδέσποινα της δημοφιλούς εκπομπής «Wendy Williams Show». Αποχώρησε για λόγους υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

