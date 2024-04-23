Η σχέση της Βικτόρια Μπέκαμ με τη φήμη μετράει δεκαετίες. Λίγες διασημότητες έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη δημοτικότητά τους στο πέρασμα των χρόνων όπως εκείνη. Σήμερα στην ηλικία των 50 ετών η Βικτόρια δείχνει πιο ώριμη από ποτέ.

Μπήκε στη συνείδησή μας ως τραγουδίστρια με τις Spice Girls, το γυναικείο συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία. Όταν στη συνέχεια ανέστειλε την καριέρα της για να κάνει οικογένεια με τον αστέρα του ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο Τύπος παρουσίασε μια εικόνα της που ενοχλούσε τον κόσμο, ελιτίστικη και υπεροπτική. Αυτή τη στιγμή το όνομά της είναι συνδεδεμένο με τη βιομηχανία της μόδας, αφού έκανε το ντεμπούτο της ως σχεδιάστρια το 2008. Ωστόσο, για πολλούς εξακολουθεί να είναι γνωστή ως η σύντροφος του Μπέκαμ, κάτι που η ίδια φαίνεται πως αντιμετωπίζει με χιούμορ. Τόσο πολύ, που η εταιρεία που φέρει το όνομά της διαθέτει προς πώληση ένα λευκό κοντομάνικο πουκάμισο με τη φράση «η σύζυγος του Μπέκαμ», το οποίο διατίθεται προς 137 δολάρια.

«Πιστεύω ότι μπορείς να είσαι πολλά πράγματα. Μια ποπ σταρ, μια μητέρα, μια σύζυγος, μια σχεδιάστρια... Το πάθος μου ήταν πάντα να κάνω μεγάλα όνειρα. Πίστεψε πρώτα στον εαυτό σου - όλοι οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Και αν είσαι πραγματικά τυχερή, θα βρεις κάποιον που πιστεύει σε σένα ακόμα περισσότερο από σένα», γράφει σε μια ανάρτησή της στο Instagram.

Η Posh είναι πλέον μια επιτυχημένη επιχειρηματίας, η οποία μετά από πολλά χρόνια η εταιρεία της τα πηγαίνει καλά. Για την ακρίβεια πλέον η ίδια βγάζει αρκετά χρήματα. «Είναι μια τόσο συναρπαστική στιγμή. Φέτος, βγάλαμε κέρδη! Αυτό χρειάζεται χρόνο, ειδικά για μια ανεξάρτητη μάρκα», αποκάλυψε τον περασμένο Οκτώβριο σε συνέντευξή της στη γαλλική έκδοση της «Vogue».

Η ζωή της πριν από το φαινόμενο των Spice Girls

Κόρη ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού και μιας κομμώτριας, η Μπέκαμ είναι η μεγαλύτερη από τα τρία αδέλφια της. Η Βικτόρια Άνταμς γεννήθηκε στο Έσσεξ σε μια εύπορη οικογένεια. Στο ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ -που έκανε πέρυσι πρεμιέρα στο Netflix- προσπάθησε να τονίσει τον εργατικό, ταπεινό χαρακτήρα της οικογένειάς της μέχρι που ο σύζυγός της μπαίνει στο κάδρο και ρωτάει: «Με ποιο αυτοκίνητο σε πήγαινε ο μπαμπάς σου στο σχολείο;». Αρχικά, αρνείται να απαντήσει, αλλά τελικά ενδίδει στην επιμονή του συζύγου της, λέγοντας: «Με μια Rolls Royce». Αυτή η σκηνή έγινε η πιο πολυσυζητημένη στιγμή του ντοκιμαντέρ.

Όπως ανέφερε το BBC το 2002, η ζωή της σχεδιάστριας άλλαξε το 1993, όταν απάντησε σε μια αγγελία του περιοδικού «The Stage», που έψαχνε κορίτσια που μπορούσαν να χορέψουν και να τραγουδήσουν για να περάσουν από οντισιόν για ένα ανερχόμενο girl group. Πίσω από την πρόσκληση βρίσκονταν ο Bob και ο Chris Herbert, ένα δίδυμο πατέρα-γιου που εκπροσωπούσε μουσικούς καλλιτέχνες. Οι Herberts «έκλεισαν» την Adams και τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ - Melanie Chisholm (Mel C), Geri Halliwell, Melanie Brown (Mel B) και Emma Bunton -χρησιμοποιώντας, αρχικά, την ονομασία «Touch».

Όταν αυτή η πρώτη προσπάθεια απέτυχε, οι πέντε νεαρές γυναίκες αποφάσισαν να αλλάξουν μάνατζερ και άρχισαν να συνεργάζονται με τον Simon Fuller. Μετονομάστηκαν σε Spice Girls. Στις 7 Ιουλίου 1996 κυκλοφόρησαν το τραγούδι τους «Wannabe» στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

«Είχαμε αγωνιστεί όλες με τον δικό μας τρόπο. Και νομίζω ότι το να πάρουμε πέντε φυσιολογικά κορίτσια, να τα βάλουμε μαζί και να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο ήταν τόσο συναρπαστικό», δήλωσε πρόσφατα η Βικτόρια Μπέκαμ στο «W», σχετικά με την εμπειρία της ως μέλος του γκρουπ.

Εκμεταλλευόμενες την επιτυχία τους, κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ σε σύντομο χρονικό διάστημα: «Spice», το 1996, και το «Spiceworld», το 1997. Το 2000 ήρθε και το «Forever». Πέρασαν αυτά τα χρόνια σε περιοδείες και έγιναν οι πιο διάσημες Βρετανίδες στον πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας νεαρός άνδρας, ονόματι Ντέιβιντ Μπέκαμ, είχε αρχίσει να αναδεικνύεται σε παίκτη-σταρ της ποδοσφαιρικής ομάδας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ βίωσαν την άνοδο στη φήμη σχεδόν ταυτόχρονα. Το 1997 συναντήθηκαν από κοντά και στις 4 Ιουλίου του 1999 παντρεύτηκαν.

Η εποχή Μπέκαμ και το σχέδιο απαγωγής

Για τα βρετανικά ταμπλόιντ η Posh και ο Becks, όπως αποκαλούσαν το ζευγάρι, ήταν η «κότα με τα χρυσά αυγά». Οι φωτογράφοι παρακολουθούσαν κάθε τους κίνηση και κάθε τους χειρονομία αναλύονταν, δίνοντας αφορμή για κάθε είδους φήμες. «Όταν ο κόσμος έμαθε ότι είχαμε αρχίσει να βγαίνουμε, το ενδιαφέρον και το κυνήγι των παπαράτσι και των μέσων ενημέρωσης ήταν κάτι που δεν είχα ξαναζήσει», δήλωσε στο περιοδικό «W».

Αυτή η επίθεση των μέσων ενημέρωσης είχε πολλές συνέπειες. Η πρώην τραγουδίστρια έζησε μια από τις πιο τρομακτικές στιγμές της ζωή της όταν έμαθε για ένα σχέδιο απαγωγής της. Η Scotland Yard συνέλαβε τελικά εννέα άτομα που εμπλέκονταν στην υποτιθέμενη απαγωγή το 2002.

Το νέο της εγχείρημα και οι προκλήσεις

Το 2019, η εταιρεία της μεγάλωσε με τη δημιουργία της «Victoria Beckham Beauty», ενός τμήματος που λειτουργεί ως ανεξάρτητο εμπορικό σήμα και έχει τύχει καλής υποδοχής. «Δούλεψα σκληρά για να φτάσω εδώ, για να μου δοθεί αυτή η σφραγίδα έγκρισης στο Παρίσι από τη βιομηχανία τόσο της μόδας όσο και της ομορφιάς και ξέρετε κάτι; Αυτό είναι κάτι δύσκολο να το πετύχεις», δήλωσε πρόσφατα στο «Allure».

Τώρα λανσάρει μια συλλογή αρωμάτων, εμπνευσμένη από τη ζωή της με τον σύζυγό της. Είναι μαζί εδώ και 27 χρόνια και το όνομά του αναφέρεται, σχεδόν, σε κάθε συνέντευξή της. Η οικογενειακή ζωή πρωταγωνιστεί σε μεγάλο μέρος του περιεχομένου που μοιράζεται η σχεδιάστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα 50 της χρόνια, η Βικτόρια Μπέκαμ ελέγχει πλέον την εικόνα της. Σταμάτησε να νοιάζεται για το τι λέει ο Τύπος και χρησιμοποιεί επιδέξια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βγάλει προς τα έξω τη δική της αλήθεια.

«Καθώς ήμουν σε θέση να επικοινωνώ μέσω των social media, οι άνθρωποι μπορούσαν να με δουν όπως είμαι. Αλλά ας το ξεκαθαρίσουμε: ποτέ δεν δημοσιεύω για να αποδείξω κάτι σε κανέναν. Σταμάτησα να ανησυχώ για το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για μένα εδώ και πολύ καιρό. Χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι με βλέπουν πλέον ως σκληρά εργαζόμενη, σύζυγο και μητέρα... βλέπουν την πραγματική μου προσωπικότητα», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της.

