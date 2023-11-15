Gwyneth Paltrow: Ερωτεύτηκε τον σύζυγό της επειδή της θύμιζε τον πατέρα της

Η Gwyneth Paltrow λέει ότι ερωτεύτηκε τον σύζυγό της, Brad Falchuk, επειδή της θύμιζε τον πατέρα της. Σε νέα συνέντευξή της στο «People», η 51χρονη ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τον Falchuk και αποκάλυψε ακόμη και τις ομοιότητες που είχε με τον αείμνηστο πατέρα της, Bruce Paltrow. Ο πατέρας της Paltrow πέθανε το 2002.

«Έχει στοιχεία που μου θυμίζουν τον πατέρα μου», δήλωσε η Paltrow. «Είναι Εβραίος, τηλεοπτικός συγγραφέας, με χρυσή καρδιά και μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Τελικά, επέλεξα…τον πατέρα μου», ανέφερε χαμογελώντας η ιδρύτρια του Goop.

Η Paltrow και ο Falchuk, ο οποίος είναι συνδημιουργός δημοφιλών σειρών όπως το «American Horror Story» και το «Glee», «ενώθηκαν» με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2018. Το ζευγάρι γιόρτασε την πέμπτη επέτειο γάμου του τον Σεπτέμβριο.

Αναλογιζόμενος τη σχέση τους, ο Falchuk είπε, επίσης, στο περιοδικό στην ίδια συνέντευξη ότι η Paltrow είναι «η τέλεια σύζυγος».

«Αν σε αγαπάει, είναι η πρωταθλήτριά σου. Το να είσαι εσύ καλά, την κάνει να χαίρεται. Κυριολεκτικά ουρλιάζει όταν ακούει καλά νέα από κάποιον», ανέφερε ο σύζυγός της.

Και η υποστήριξη που έχουν ο ένας για τον άλλον είναι αμοιβαία: η Paltrow λέει ότι ο σύζυγός της είναι μεγάλος θαυμαστής της εταιρείας της.



«Λατρεύει το σαμπουάν», επισήμανε. «Φέτος το καλοκαίρι το δοκίμασε για πρώτη φορά και είπε: ‘’Αυτό το σαμπουάν είναι απίστευτο. Κοίτα πόσο μαλακά και λαμπερά είναι τα μαλλιά μου". Έλεγα: "Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το είχα βιντεοσκοπήσει αυτό"».

Η Paltrow ήταν -προηγουμένως- παντρεμένη με τον τραγουδιστή των Coldplay, Chris Martin, για πάνω από μια δεκαετία, μέχρι που οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους το 2016. Έχουν δύο παιδιά μαζί. Ο Falchuk έχει, επίσης, δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του.

