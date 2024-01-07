Η TidalWave Comics πρόσθεσε ένα νέο κόμικ στη σειρά «Fame» με πρωταγωνιστές το διάσημο Κ-Pop συγκρότημα, BTS.

Μέσα στις 22 σελίδες του το νέο κόμικ αφηγείται την εντυπωσιακή άνοδο του συγκροτήματος που ξεκίνησε το 2013 και ήταν το πρώτο που κατάφερε να περάσει τα σύνορα της Κορέας μέχρι την ανακοίνωσή τους για παύση, για να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία. Τα κείμενα υπογράφει ο συγγραφέας κόμικς και δημοσιογράφος, Έρικ Μ. Εσκιβέλ (Eric M. Esquivel) σε μία μοναδική εικονογράφηση της Λούσι Φιντέλις (Lucy Fidelis).

«Η εξερεύνηση του σύμπαντος των κόμικς με τους BTS ήταν ένα απολαυστικό ταξίδι, όπου κάθε πινελιά, λέξη και σκηνή γινόταν πινελιά χαράς. Δημιουργήσαμε μια συναρπαστική ιστορία που αντανακλά τη λάμψη και τη μαγεία του εξαιρετικού ταξιδιού των BTS», δήλωσε η Φιντέλις.

Σύμφωνα με το ΝΜΕ, η βιογραφική σειρά «FAME» του εκδοτικού οίκου περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 60 τίτλους, καθένας από τους οποίους εξιστορεί την άνοδο διασημοτήτων όπως η Adele η Lady Gaga, και οι One Direction.

Το κόμικ θα κυκλοφορήσει τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή στις 10 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

