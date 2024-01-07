Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 7 Ιανουαρίουυ 2024

Κριός

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Ταύρος

Θα διαπιστώσετε κατά την διάρκεια της μέρας ότι στην παρούσα επαγγελματική φάση η ομαδική δουλειά θα σας έδινε μια επιπλέον ώθηση. Αξιολογήστε τους συνεργάτες ή συναδέλφους και προωθήστε σε μια συνεργασία, αν αυτό είναι εφικτό.

Δίδυμοι

Θα πρέπει να είστε ρεαλιστές αναφορικά με τις επιδιώξεις σας στον εργασιακό τομέα. Η μέρα σηματοδοτεί θετικές εξελίξεις στον εργασιακό τομέα, ειδικά για όσους αναζητούν δουλειά ή ενδιαφέρονται για κάτι καλύτερο. Μην στοχεύετε όμως πολύ ψηλά, γιατί εάν δεν τα καταφέρετε, η απογοήτευση θα σας καταβάλλει.

Καρκίνος

Κάτι νέο πλανάται στην ατμόσφαιρα! Για κάποιους θα μπορούσε να είναι ένα νέο φλερτ, για κάποιους άλλους μια νέα δημιουργική απασχόληση. Σε επίπεδο επαγγελματικών, υπάρχει το ενδεχόμενο να αισθάνεστε ότι η καριέρα σας έχει βαλτώσει τον τελευταίο καιρό και ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Σήμερα θα βρεθεί στον δρόμο σας η ευκαιρία που θα σας βγάλει από την στασιμότητα. Αδράξτε την!

Λέων

Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.

Παρθένος

Γόνιμη η μέρα για νέες ιδέες που με την πάροδο του χρόνου θα αποτελέσουν την βάση, πάνω στην οποία θα οικοδομήσετε το μέλλον της επαγγελματικής σας ανάκαμψης. Αργά το βράδυ προσπαθήστε να μη δυσαρεστήσετε κάποιον από τους συγγενείς σας. Αποφύγετε τις παρανοήσεις και εκφράσετε με ήπιο τρόπο τα συναισθήματα σας στο σύντροφο σας.

Ζυγός

Είμαι μια πολύ καλή εποχή να χαράξετε νέα πορεία στην ζωή σας. Αποτινάξτε τα περιττά φορτία από πάνω σας και αξιολογήστε εκ νέου τους στόχους σας με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Ίσως να υπάρξει μια οριστική ρήξη με ένα φιλικό πρόσωπο και η διακοπή των σχέσεων σας. Ίσως να είναι καλύτερα, όταν οι σχέσεις πλέον φθίνουν…

Σκορπιός

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και την ορμή να εκπληρώσετε τους στόχους σας σήμερα. Αξιολογήστε σωστά τις ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και κυνηγήστε το όνειρό σας. Το να φερθείτε όμως ανέντιμα σήμερα και να βλάψετε εσκεμμένα ή μη κάποιο άτομο είναι κάτι που δεν σας τιμά, ακόμη και να το σκεφτείτε. Αφήστε που θα το βρείτε αργά ή γρήγορα μπροστά σας.

Τοξότης

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Αιγόκερως

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ονειροπολήσεις και μη ρεαλιστικά πλάνα. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και δουλέψτε σκληρά για να ανταμειφθείτε… Η επιτυχία στις επαγγελματικές σας βλέψεις και στην νέα προσπάθεια που ξεκινάτε εξαρτάται απόλυτα από τις συμβουλές που θα λάβετε από πιο έμπειρους στον χώρο ανθρώπους.

Υδροχόος

Ονειροπολείτε σήμερα και ευελπιστείτε ότι κάτι ουρανοκατέβατο θα σας απαλλάξει από τα οικονομικά σας προβλήματα. Μην ρισκάρετε με σημαντικά θέματα της ζωής σας, όπως είναι τα χρήματα, η καριέρα σας ή η σχέση σας, γιατί τα νέα δεν θα είναι ευχάριστα. Μπορείτε όμως να περάσετε μια χαλαρή βραδιά με ευχάριστη παρέα.

Ιχθείς

Έχετε πολύ θετική ενέργεια φίλοι μου εξαιρετική διάθεση για ζωή! Ίσως αυτό να οφείλεται σε μια ανέλπιστη επιτυχία που θα καταγράψετε στον τομέα της καριέρας σας… Θα πρέπει ωστόσο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επενδύσεις σας, τόσο από άποψη κεφαλαίων, όσο και από άποψη χρόνου και συναισθημάτων. Κίνητρο σας δεν θα πρέπει να είναι η μέγιστη απόδοση αλλά η ισορροπία…

