Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά.

Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Ταύρος

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δίδυμοι

Αισθάνεστε ότι θα πρέπει να επιβραδύνετε λίγο τους ξέφρενους ρυθμούς σας σήμερα και να χαλαρώσετε. Ο οργανισμός σας έχει σημάνει το καμπανάκι του κινδύνου και πρέπει να βρείτε τον χρόνο να υπακούσετε. Στα αισθηματικά σας θα βρεθείτε μπροστά σε διλήμματα που θα αφορούν την συντροφική σας σχέση. Αναζητήστε τις προσωπικές σας ευθύνες για την παρούσα κατάσταση, πριν αποφασίσετε οτιδήποτε…

Καρκίνος

Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία όμως βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.

Λέων

Ίσως διαπιστώσετε σήμερα, ότι το να καταγράφετε επιτυχίες, δημιουργεί την προσδοκία και για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα στο άμεσο μέλλον, κάτι που μάλλον σας αγχώνει. Υποσυνείδητα κάνετε τον απολογισμό της τελευταίας περιόδου, τις μάχες που χάσατε, αυτές που κερδίσατε. Οι εμπειρίες όμως που αποκτήσατε είναι ανεκτίμητες και θα σας βοηθήσουν να κάνετε τα επόμενα βήματα σας προς την ωριμότητα.

Παρθένος

Ημέρα που ευνοεί την δράση η σημερινή, από τα οράματα να περάσετε στην πράξη. Θα πρέπει όμως να είστε σταθεροί στους στόχους σας και να μην εγκαταλείψετε την προσπάθεια με τα πρώτα προβλήματα. Προσπαθήστε να μην απογοητεύσετε αγαπημένα σας πρόσωπα που μπορεί να χρειάζονται την στήριξη σας. Θα ήταν εξαιρετικά άδικο απέναντι τους, μια και αυτοί σας στάθηκαν στα δύσκολα.

Ζυγός

Έχετε ξεκάθαρη άποψη για το που βρίσκεστε και τι θέλετε να κάνετε. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θέσετε τον τροχό σε κίνηση και να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας. Οι συλλογικές δράσεις ευνοούνται σήμερα και μάλιστα οι συνευρέσεις με φιλικά πρόσωπα.

Σκορπιός

Η διαίσθηση σας, σας προειδοποιεί για ένα παρασκήνιο που δεν μπορείτε ακόμη να εντοπίσετε. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιουργείται στον επαγγελματικό σας χώρο ή για μια προδοσία σε προσωπικό επίπεδο; Το μέλλον θα σας δείξει. Ως προς τα αισθηματικά σας, εάν έχετε ανάγκη να αγαπήσετε και να αγαπηθείτε, θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά και ίσως μακροχρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Η αγάπη κερδίζεται σταδιακά και δεν χαρίζεται…

Τοξότης

Κάποια μικρά εμπόδια θα σας εκνευρίσουν σήμερα. Δεν αξίζει όμως να αναστατώνεστε, αφού το τοπίο θα καθαρίσει αργότερα. Στον αισθηματικό τομέα δημιουργείται κλήμα ανανέωσης. Η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς, θέλετε να έρθετε κοντά στον ερωτικό σας σύντροφο, καλύπτοντας έτσι τα κενά που δημιουργήθηκαν στην σχέση σας τις προηγούμενες μέρες.

Αιγόκερως

Υπομονή και επιμονή θα πρέπει να δείξετε σήμερα και κυρίως να μην αφήσετε την γλώσσα σας θα εκστομίσει τα όσα θα θέλατε να πείτε, γιατί θα προκαλέσετε σημαντική ζημιά στις σχέσεις σας. Μια ασυνεννοησία με τους συνεργάτες σας ή μια απρόσεκτη ανάγνωση κάποιων εγγράφων μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα.

Υδροχόος

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Ιχθείς

Θα πρέπει να είστε ευέλικτοι, μια και κάποιο έκτακτο γεγονός μπορεί να κάνει το πρόγραμμα σας άνω-κάτω. Μην εκνευρίζεστε και προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής. Για τους ερωτευμένους ή δεσμευμένους η σημερινή είναι μια πολύ όμορφη μέρα, καθώς το πλανητικό σκηνικό ευνοεί ρομαντικές αποδράσεις και εξόδους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.