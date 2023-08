Gerard Pique: Μένει μαζί με τη Clara Chia στο σπίτι που μοιραζόταν με τη Shakira στη Βαρκελώνη

Your browser does not support the audio element.

Λέγεται ότι το ζευγάρι έχει ήδη εγκαταλείψει το διαμέρισμα του Πικέ στο κέντρο της Βαρκελώνης και έχει μετακομίσει στην έπαυλη, η οποία δεν απέχει πολύ από την παραλία