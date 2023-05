Gerard Pique: Απατούσε τη Shakira με τη νέα του σύντροφο και έστελνε πρόστυχα μηνύματα σε μοντέλο από τη Βραζιλία

Ο Ζεράρ Πικέ, μάλλον, δεν πρόκειται να βρει γαλήνη και ησυχία μετά τον χωρισμό του από τη Σακίρα. Αν και ο ίδιος προσπαθεί να ζήσει τον έρωτά του με τη Clara Chía Martí, η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη.

Μοντέλο από τη Βραζιλία, η Susy Cortez, γνωστή ως «Miss Bum Bum», αποκάλυψε ότι ο Πικέ συμμετείχε σε «πικάντικες» συζητήσεις μαζί της, ενώ ήταν ακόμα σε σχέση με τη Σακίρα. Όπως γράφει η «Marca», αυτό δείχνει ότι ο Πικέ είχε απατήσει τη διάσημη τραγουδίστρια πολλές φορές, όχι μόνο με τη Clara Chía Martí.

