Ξεκινά έρευνα μετά τον θάνατο μιας Γαλλίδας ηθοποιού, η οποία ήταν μεταξύ εκείνων που κατηγορούσαν τον σταρ του κινηματογράφου, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, για σεξουαλική παρενόχληση, δήλωσε την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023, η εισαγγελία του Παρισιού.

Η ηθοποιός Emmanuelle Debever δημοσίευσε το 2019 στο Facebook μια ανάρτηση ότι ο Ντεπαρντιέ την είχε χουφτώσει το 1982, ενώ έπαιζαν μαζί για την ταινία «Danton».

Emmanuelle Debever, French Actress Who Accused Gérard Depardieu of Sexual Assault, Dies by Suicide https://t.co/3kKUzxtd0Y — The Hollywood Reporter (@THR) December 14, 2023

Ο σύντροφος της Emmanuelle Debever δήλωσε στην αστυνομία ότι στις 29 Νοεμβρίου έφυγε από το σπίτι τους, αφήνοντας ένα «ανησυχητικό» γραπτό σημείωμα, ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού. Αργότερα πήδηξε από μια γέφυρα του Παρισιού στον ποταμό Σηκουάνα, της παρασχέθηκε επείγουσα φροντίδα από διασώστες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε η εισαγγελία.

Πέθανε στις 7 Δεκεμβρίου σε ηλικία 60 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο.

Την ίδια ημέρα, προβλήθηκε στο κανάλι France 2 ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του ηθοποιού, το οποίο περιελάμβανε πλάνα που τον έδειχναν να κάνει επανειλημμένα άσεμνα σχόλια και χειρονομίες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του 2018 στη Βόρεια Κορέα.

Ο 74χρονος Ντεπαρντιέ βρίσκεται υπό έρευνα από τον Δεκέμβριο του 2020 για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι του στο Παρίσι, μετά από καταγγελίες της ηθοποιού, Charlotte Arnould, το 2018. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά.

French actor who accused Gérard Depardieu of sexual assault dies https://t.co/MhhhWmLaea — Guardian news (@guardiannews) December 14, 2023

Τον Οκτώβριο, ο Ντεπαρντιέ δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», στην οποία ανέφερε: «Θέλω να σας πω την αλήθεια. Ποτέ, μα ποτέ δεν έχω κακοποιήσει μια γυναίκα».

Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι, δεδομένων των κατηγοριών της Emmanuelle Debever εναντίον του Ντεπαρντιέ, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου - διαδικασία που ακολουθείται στη Γαλλία όταν τα αίτια θανάτου είναι άγνωστα ή ύποπτα.

Ο γαλλικός ερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart δημοσίευσε φέτος πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Ντεπαρντιέ έχει κατηγορηθεί ότι παρενόχλησε ή επιτέθηκε σεξουαλικά σε 13 γυναίκες. Το ντοκιμαντέρ του France 2 υποστηρίζει ότι αριθμός των γυναικών που τον καταγγέλλουν ανέρχεται πλέον σε 16.

La comédienne Emmanuelle Debever s'est jetée dans la Seine le jour de la sortie du Complément d'enquête sur Gérard Depardieu. https://t.co/dGXUkyAruz pic.twitter.com/Umvd4MdE3R — Le Point (@LePoint) December 14, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.