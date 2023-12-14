Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Gérard Depardieu: Ξεκινά έρευνα για τον θάνατο μιας Γαλλίδας ηθοποιού – Τον είχε καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση

Πρόκειται για την ηθοποιό Emmanuelle Debever 

Gérard Depardieu

Ξεκινά έρευνα μετά τον θάνατο μιας Γαλλίδας ηθοποιού, η οποία ήταν μεταξύ εκείνων που κατηγορούσαν τον σταρ του κινηματογράφου, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, για σεξουαλική παρενόχληση, δήλωσε την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023, η εισαγγελία του Παρισιού.

Η ηθοποιός Emmanuelle Debever δημοσίευσε το 2019 στο Facebook μια ανάρτηση ότι ο Ντεπαρντιέ την είχε χουφτώσει το 1982, ενώ έπαιζαν μαζί για την ταινία «Danton».

Ο σύντροφος της Emmanuelle Debever δήλωσε στην αστυνομία ότι στις 29 Νοεμβρίου έφυγε από το σπίτι τους, αφήνοντας ένα «ανησυχητικό» γραπτό σημείωμα, ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού. Αργότερα πήδηξε από μια γέφυρα του Παρισιού στον ποταμό Σηκουάνα, της παρασχέθηκε επείγουσα φροντίδα από διασώστες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε η εισαγγελία.

Πέθανε στις 7 Δεκεμβρίου σε ηλικία 60 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο. 

Την ίδια ημέρα, προβλήθηκε στο κανάλι France 2 ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του ηθοποιού, το οποίο περιελάμβανε πλάνα που τον έδειχναν να κάνει επανειλημμένα άσεμνα σχόλια και χειρονομίες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του 2018 στη Βόρεια Κορέα.

Ο 74χρονος Ντεπαρντιέ βρίσκεται υπό έρευνα από τον Δεκέμβριο του 2020 για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι του στο Παρίσι, μετά από καταγγελίες της ηθοποιού, Charlotte Arnould, το 2018. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά.

Τον Οκτώβριο, ο Ντεπαρντιέ δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», στην οποία ανέφερε: «Θέλω να σας πω την αλήθεια. Ποτέ, μα ποτέ δεν έχω κακοποιήσει μια γυναίκα».

Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι, δεδομένων των κατηγοριών της Emmanuelle Debever εναντίον του Ντεπαρντιέ, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου - διαδικασία που ακολουθείται στη Γαλλία όταν τα αίτια θανάτου είναι άγνωστα ή ύποπτα.

Ο γαλλικός ερευνητικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart δημοσίευσε φέτος πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Ντεπαρντιέ έχει κατηγορηθεί ότι παρενόχλησε ή επιτέθηκε σεξουαλικά σε 13 γυναίκες. Το ντοκιμαντέρ του France 2 υποστηρίζει ότι αριθμός των γυναικών που τον καταγγέλλουν ανέρχεται πλέον σε 16.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηθοποιός σεξουαλική παρενόχληση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark