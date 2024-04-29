Η Νικόλ Κίντμαν παρευρέθηκε στο 49ο γκαλά του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), όπου τιμήθηκε με το βραβείο Life Achievement στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Νικόλ Κίντμαν, τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο, με ένα βραβείο που έχουν κερδίσει μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Τομ Χανκς, η Μέριλ Στριπ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και άλλοι.

Η Μέριλ Στριπ -που βρισκόταν εκεί- είχε την τιμητική της στην ομιλία της Νικόλ Κίντμαν, η οποία φορώντας ένα εφαρμοστό φόρεμα Balenciaga, κεντημένο με χρυσές παγιέτες και μακριά ουρά, έκλεψε τις εντυπώσεις. «Μπορώ απλά να το πω, Μέριλ; Σε λάτρεψα», είπε η Κίντμαν απευθυνόμενη στη σπουδαία ηθοποιό για τη συνεργασία στη σειρά «Big Little Lies».

«Πάντα σε αγαπούσα. Δεν ξέρω τι είναι. Είσαι ένας φάρος τελειότητας, ζεστασιάς και γενναιοδωρίας και ήσουν το φως που με καθοδηγούσε. Ο σύζυγός μου μπορεί να το πιστοποιήσει, οι γονείς μου μπορούν να το πιστοποιήσουν, πάντα ήσουν εσύ και κανείς δεν μπορεί να σε αγγίξει».

«Σας ευχαριστώ που με κάνατε καλύτερη στην Τέχνη μου και μου δώσατε μια θέση, έστω και προσωρινή, σε αυτόν τον κόσμο», είπε συγκινημένη η Κίντμαν για όλους τους συντελεστές με τους οποίους συνεργάστηκε, κατονομάζοντάς τους έναν προς έναν. «Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στις κινηματογραφικές σας οικογένειες και σας ευχαριστώ για το παιδικό μου όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Και προς το κοινό που μου στάθηκε σε όλα, θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω.Υπάρχουν τόσες πολλές μικρές παράξενες ταινίες που έχω κάνει και ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που στάθηκαν δίπλα στις παράξενες επιλογές μου και είμαι ευγνώμων γι' αυτό», πρόσθεσε. Τέλος, η ηθοποιός απέτισε φόρο τιμής στις έφηβες κόρες της, Sunday Rose και Faith Margaret.

Η Ναόμι Γουότς μίλησε για τη γυναίκα που θεωρεί ως «την αδερφή που δεν είχε ποτέ». Η Ναόμι Γουότς και η Νικόλ Κίντμαν και οι δυο από την Αυστραλία γνωρίστηκαν ως 15χρονες επίδοξοι ηθοποιοί στο Σίδνεϊ. «Είναι ψηλή, κομψή και πολύ έξυπνη με το πιο μεταδοτικό γέλιο που έχετε ακούσει ποτέ» είπε η Γουότς. «Η Νικ ήταν πάντα το πιο γενναιόδωρο άτομο» τόνισε σημειώνοντας ότι η Κίντμαν της πρόσφερε υποστήριξη σε περιόδους αγώνων στην καριέρα της. «Έχει αυτή την καρδιά λέαινας» πρόσθεσε.

Η Στριπ παρουσίασε την Κίντμαν στη σκηνή, επαινώντας την ως ηθοποιό που εξισορροπεί τέλεια «την όρεξη, την επιμονή και την απερισκεψία».

Πηγή: skai.gr

