George Clooney: Ο Matthew Perry δεν ήταν ευτυχισμένος στα «Φιλαράκια»

Ο διάσημος ηθοποιός George Clooney μίλησε για τον φίλο του Μάθιου Πέρι και τον πρόωρο και τραγικό θάνατό του. Υποστήριξε ότι ο Πέρι δυσκολευόταν να είναι ευτυχισμένος λόγω του εθισμού του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Μιλώντας στο «Deadline», ο ηθοποιός του «ER» υπενθύμισε ότι το όνειρο του Πέρι ήταν να έχει έναν ρόλο σε κωμική σειρά, κάτι που τελικά έγινε όταν πήρε τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια», το 1994. Ωστόσο, εξαιτίας των εθισμών του, ο Πέρι εξακολουθούσε να δυσκολεύεται να συνεχίσει.

«Ήταν ένα παιδί και το μόνο που έλεγε σε εμάς, δηλαδή σε μένα, τον Richard Kind και τον Grant Heslov, ήταν: ‘’Θέλω μόνο να μπω σε μια κωμική σειρά, φίλε. Θέλω μόνο να μπω σε μια κανονική κωμική σειρά και θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη γη», δήλωσε ο 62χρονος Clooney.

George Clooney says Matthew Perry ‘wasn’t happy’ while filming ‘Friends’: ‘It didn’t bring him joy’ https://t.co/AAvdN2LKBi pic.twitter.com/hczdmdIqeK — Page Six (@PageSix) December 19, 2023

«Και μπήκε σε μία από τις καλύτερες σειρές που έγιναν ποτέ. Δεν ήταν ευτυχισμένος. Δεν του έφερε χαρά ή ευτυχία ή γαλήνη», ανέφερε ο ηθοποιός.

Ο George Clooney εξήγησε ότι οι δύο τους δούλευαν δίπλα-δίπλα κάθε μέρα και δεν είχε ιδέα «τι περνούσε μέσα του». Εκείνη την εποχή, ο Clooney γύριζε το «ER», ενώ ο Πέρι ήταν στα «Φιλαράκια», τα οποία ήταν οι πιο δημοφιλείς σειρές της δεκαετίας του '90.

«Απλά ξέραμε ότι δεν ήταν ευτυχισμένος και δεν είχα ιδέα ότι έπαιρνε 12 Vicodin την ημέρα και όλα τα πράγματα για τα οποία μιλούσε, όλα αυτά τα σπαρακτικά πράγματα», είπε ο Clooney, αναφερόμενος στις εξομολογήσεις του Πέρι και στο βιβλίο του «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

«Η επιτυχία και τα χρήματα δεν σου φέρνουν την ευτυχία. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένος με τον εαυτό σου και τη ζωή σου», ανέφερε με νόημα ο διάσημος ηθοποιός.

Ο πρωταγωνιστής του «Ocean's Eleven» θυμήθηκε επίσης την εντύπωση που είχε για τον Πέρι όταν συναντήθηκαν.

«Γνώρισα τον Ματ όταν ήταν 16 ετών», είπε ο Clooney. «Παίζαμε μαζί τένις με κουπιά. Ήταν περίπου 10 χρόνια νεότερος από μένα. Ήταν ένα σπουδαίο, αστείο παιδί», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

