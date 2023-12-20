Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Σας απασχολεί η δουλειά σας σε τέτοιο βαθμό που σας απορροφά τελείως. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους γύρω σας και να τους συσπειρώσετε γύρω από ένα κοινό σκοπό. Μην είστε όμως επιθετικοί με όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της σκέψης σας. Πάρτε αποστάσεις από κάτι που δεν είναι αποτελεσματικό ή παραγωγικό και αφιερώστε χρόνο και σε άλλου τομείς της ζωής σας.

Ταύρος

Κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες αντιρρήσεις που θα σας προβάλλουν, θα σας γεμίσουν με άγχος και εκνευρισμό. Μην κολλάτε στην λεπτομέρεια, αλλά δείτε και τη θέση του άλλου. Το φιλάνθρωπο πνεύμα, ωστόσο, ξυπνάει μέσα σας σήμερα! Δείξτε την αγάπη σας και την έμπρακτη στήριξη σας στους λιγότερο τυχερούς της ζωής.

Δίδυμοι

Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεση σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Καρκίνος

Θα διαπιστώσετε κατά την διάρκεια της μέρας ότι στην παρούσα επαγγελματική φάση η ομαδική δουλειά θα σας έδινε μια επιπλέον ώθηση. Αξιολογήστε τους συνεργάτες ή συναδέλφους και προωθήστε σε μια συνεργασία, αν αυτό είναι εφικτό.

Λέων

Η γρίνια σας δεν θα έχει όρια. Μπορεί να έχετε δίκιο, το χάνετε όμως με τον τρόπο που χειρίζεστε τις καταστάσεις, γιατί απλά εκνευρίζετε τους γύρω σας. Βγείτε από την ρουτινιάρικη καθημερινότητα σας και δώστε νέα πνοή στην ζωή σας, κάνοντας κάτι που θα σας συναρπάσει και θα σας δώσει νέα διάθεση για ζωή και δημιουργία.

Παρθένος

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Ζυγός

Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρύπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

Σκορπιός

Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Ταχτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Τοξότης

Αναζητάτε απαντήσεις και λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Έχετε βραχυκυκλώσει και βρίσκεστε σε αδιέξοδο, η απαντήσεις όμως κρύβονται μέσα σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και τα επιτεύγματα σας, με το να μην αφήνετε στους γύρω σας να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας, μια και είστε άτομο ευεπηρέαστο σε στιγμές. Η διαίσθηση σας μπορεί να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια…

Αιγόκερως

Φαίνεται σαν να έχετε μετανιώσει για κάποιες πράξεις σας και να αισθάνεστε θλίψη σήμερα. Ότι έγινε όμως δεν μπορεί να αλλάξει. Κλείστε τις παλιές πληγές και επικεντρώστε την προσοχή σας στο μέλλον. Κάποιος θα προσπαθήσει επίσης να σας χειραγωγήσει, δεν θα τα καταφέρει όμως λόγω της διαύγειας που θα έχετε και της γρήγορης αντίδρασης σας.

Υδροχόος

Γίνεστε πλεονέκτες σήμερα και θα μπείτε σε μεγάλους μπελάδες. Απλωθείτε μέχρι εκεί που σας παίρνει και μην αναλαμβάνετε περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές που αντέχετε, γιατί θα εκτεθείτε. Κάποιες αναταράξεις θα καταγραφούν στην προσωπική ή την επαγγελματική σας ζωή και είναι μια καλή ευκαιρία να θέσετε σε κίνηση το ταλέντο σας στην διπλωματία για να καταλαγιάσετε τα πάθη.

Ιχθείς

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

