Η Gal Gadot κατήγγειλε τη «σιωπή των ΜΜΕ» για τη σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών ομήρων της Χαμάς και τον συνεχιζόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν, καθώς η αιχμαλωσία τους πλησιάζει, σχεδόν, τους τρεις μήνες.

«Ο κόσμος έχει απογοητεύσει τις γυναίκες της 7ης Οκτωβρίου», έγραψε η Ισραηλινή ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram. «Ισχυριζόμαστε ότι στεκόμαστε ενάντια στους βιασμούς, τη βία κατά των γυναικών. Δεν θα αφήσουμε τις γυναίκες να πέσουν θύματα και στη συνέχεια να σωπάσουν. Λέμε ότι πιστεύουμε τις γυναίκες, στεκόμαστε στο πλευρό των γυναικών, μιλάμε για τις γυναίκες».

Gal Gadot Calls Out Silence Over Reports of Sexual Violence During Hamas Attack: "The World Has Failed the Women of October 7th" https://t.co/IS8lQE03Lk — The Hollywood Reporter (@THR) December 4, 2023

Η Gadot φαίνεται να αναφέρεται στην πρόσφατη αμφισβήτηση της εγκυρότητας των αναφορών των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης για τη σεξουαλική βία που χρησιμοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σε ορισμένες δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Julianna Margulies, έχουν, επίσης, αμφισβητήσει τη σιωπή των ομάδων υπεράσπισης των γυναικών σχετικά με τις αναφορές φρικτών περιπτώσεων βιασμών, σεξουαλικών βασανιστηρίων και ακρωτηριασμών κατά γυναικών που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς.

Τα Ηνωμένα Έθνη, ειδικότερα, έχουν δεχθεί σφοδρή κριτική εντός του Ισραήλ για την αποτυχία τους να μιλήσουν για τις πράξεις σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης και τη συνεχιζόμενη ασφάλεια των γυναικών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η ηθοποιός κάλεσε «τις γυναίκες και τους συμμάχους των γυναικών να δράσουν», παρακαλώντας διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των γυναικών ομήρων, ώστε να μην χρειαστεί να υποστούν συνεχείς πράξεις σεξουαλικής βίας.

Η Gadot έχει μιλήσει ανοιχτά μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποστηρίξει δυναμικά την απελευθέρωση των ομήρων και να αναδείξει τις προσωπικές ιστορίες εκείνων που εξακολουθούν να είναι αιχμάλωτοι. Στις 12 Οκτωβρίου, η Gadot μαζί με τους Jerry Seinfeld, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Mayim Bialik, Liev Schreiber, Amy Schumer και Michael Douglas ήταν ανάμεσα σε περισσότερες από 700 διασημότητες και στελέχη του θεάματος που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή δηλώνοντας τη δημόσια υποστήριξή τους στο Ισραήλ και ζητώντας την επιστροφή των ομήρων.

Πηγή: skai.gr

