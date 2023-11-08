Η Gal Gadot δεν έκρυψε ποτέ την πίστη της στο κράτος του Ισραήλ, με τη διάσημη ηθοποιό να έχει γεννηθεί στη χώρα της Μέσης Ανατολής πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ισραηλινός λαός στο πλαίσιο της μακροχρόνιας μάχης του με τη Χαμάς στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ωστόσο, η θέση της και οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχολιαστεί από πολλούς χρήστες, οι οποίοι δεν φαίνεται να συμμερίζονται την άποψή της.

Η Gadot έχει «στρατό» followers, για την ακρίβεια στο Instagram έχει πάνω από 110 εκατ. ακολούθους, με τις αναρτήσεις της να φτάνουν σε ένα απίστευτα μεγάλο κοινό. Η ηθοποιός είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι όσοι την ακολουθούν γνωρίζουν την πλευρά του Ισραήλ.

Ωστόσο, φημολογείται ότι είναι έτοιμη να λάβει ακραία μέτρα, δείχνοντας βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, με ορισμένες από αυτές τις εικόνες να είναι εξαιρετικά σκληρές.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα παρακάμψει τους διάφορους τοπικούς νόμους για να το κάνει αυτό, ωστόσο το Outkick.com ανέφερε ότι θα προβάλει ένα 47λεπτο βίντεο που της παρείχαν οι IDF στο Χόλιγουντ.

Η πρόθεσή της είναι να αναδειχθεί η φρίκη που υπέστησαν οι Ισραηλινοί πολίτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης και όχι όσα γράφουν ή υποστηρίζουν -ακόμη και συνάδελφοί της- πολλοί για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς. Φυσικά, η Gadot δεν θα ήταν υπέρ της προβολής της επίμονης επίθεσης του Ισραήλ εναντίον αθώων Παλαιστινίων πολιτών…





