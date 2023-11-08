Λογαριασμός
Gal Gadot: Θα λάβει ακραία μέτρα για να αναδείξει τις φρικαλεότητες που διαπράττει η Χαμάς

Η διάσημη ηθοποιός, με καταγωγή από το Ισραήλ, θα προβάλει πλάνα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Χόλιγουντ

Η Gal Gadot

Η Gal Gadot δεν έκρυψε ποτέ την πίστη της στο κράτος του Ισραήλ, με τη διάσημη ηθοποιό να έχει γεννηθεί στη χώρα της Μέσης Ανατολής πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ισραηλινός λαός στο πλαίσιο της μακροχρόνιας μάχης του με τη Χαμάς στα παλαιστινιακά εδάφη.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

Ωστόσο, η θέση της και οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχολιαστεί από πολλούς χρήστες, οι οποίοι δεν φαίνεται να συμμερίζονται την άποψή της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

Η Gadot έχει «στρατό» followers, για την ακρίβεια στο Instagram έχει πάνω από 110 εκατ. ακολούθους, με τις αναρτήσεις της να φτάνουν σε ένα απίστευτα μεγάλο κοινό. Η ηθοποιός είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι όσοι την ακολουθούν γνωρίζουν την πλευρά του Ισραήλ.

Ωστόσο, φημολογείται ότι είναι έτοιμη να λάβει ακραία μέτρα, δείχνοντας βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, με ορισμένες από αυτές τις εικόνες να είναι εξαιρετικά σκληρές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα παρακάμψει τους διάφορους τοπικούς νόμους για να το κάνει αυτό, ωστόσο το Outkick.com ανέφερε ότι θα προβάλει ένα 47λεπτο βίντεο που της παρείχαν οι IDF στο Χόλιγουντ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

Η πρόθεσή της είναι να αναδειχθεί η φρίκη που υπέστησαν οι Ισραηλινοί πολίτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης και όχι όσα γράφουν ή υποστηρίζουν -ακόμη και συνάδελφοί της- πολλοί για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς. Φυσικά, η Gadot δεν θα ήταν υπέρ της προβολής της επίμονης επίθεσης του Ισραήλ εναντίον αθώων Παλαιστινίων πολιτών… 


 

Πηγή: skai.gr

