Η Σίντι Κρόφορντ έλαμψε και πάλι… Το διάσημο μοντέλο «ανέβασε» φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναστάτωσε τους ακολούθους της.

Η 57χρονη μοιράστηκε -με τους πάνω από 8 εκατ. followers της- στιγμιότυπα με την ίδια να ποζάρει γυμνή στο κρεβάτι, με ένα σεντόνι τυλιγμένο στο σώμα της. Το διάσημο μοντέλο χαμογελά, έχοντας στο ένα αυτί της το ακουστικό ενός τηλεφώνου, ενώ με το άλλο κρατά ένα περιοδικό.

Η ανάρτησή της, όπως ήταν λογικό, απέσπασε χιλιάδες likes και σχόλια, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Ναόμι Κάμπελ. Η «μαύρη γαζέλα» αποθέωσε την Κρόφορντ με τρεις κόκκινες καρδούλες.

Η μητέρα δύο παιδιών, η οποία έγινε για πρώτη φορά γνωστή στη βιομηχανία της μόδας τη δεκαετία του 1980, χρησιμοποιεί συχνά τα social media. Το διάσημο μοντέλο παντρεύτηκε τον Ράντι Γκέρμπερ το 1998, ενώ εξακολουθεί να ασχολείται με τη βιομηχανίας της μόδας. Η κόρη της, Kaia Gerber, και ο γιος της έχουν ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας τους και κάνουν καριέρα στο μόντελινγκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.