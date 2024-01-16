Η Ευα Μέντεζ (Eva Mendes) και ο Ράιαν - «Κεν» Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) είναι ζευγάρι εδώ και 13 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Οι δυο τους θεωρούνται από τα πιο όμορφα και αγαπημένα ζευγάρια του Χόλυγουντ – και πιθανότατα είναι! .

Στην τελευταία, δημόσια παραδοχή αγάπης εκ μέρους της Λατίνας σταρ, η Εύα Μέντες σχολίασε την αμήχανη έφραση του Γκόσλινγκ στα πρόσφατα Critics Choice Awards, όταν άκουσε ότι το τραγούδι «I'm Just Ken» που ερμηνεύει ο ίδιος στην ταινία "Barbie" κατάφερε να αποσπάσει το Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού.

«Τον αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός και μοιράστηκε το αστείο στιγμιότυπο, που έγινε viral.

Η ανάρτηση της Μέντες στο Instagram έρχεται μετά την τρυφερή εξομολόγηση που έκανε ο Γκόσλινγκ για εκείνη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα το βράδυ του Σαββάτου (13.01)όταν βραβεύτηκε με το βραβείο Kirk Douglas.

«Ονειρεύτηκα μια μέρα να κάνω ταινίες και οι ταινίες έκαναν τη ζωή μου ένα όνειρο. Κυρίως, είχα την ευκαιρία να συναντήσω το κορίτσι των ονείρων μου, την Eva Mendes και να αποκτήσω δύο ονειρεμένα παιδιά»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.