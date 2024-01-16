Στη διάρκεια της χθεσινοβραδινής, λαμπερής τελετής απονομής των βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες, ο Έλτον Τζον (Elton John) συμπλήρωσε την προσωπική συλλογή των βραβείων του.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης κέρδισε τον πρώτο του Emmy και μπήκε στο λεγόμενο «κλαμπ EGOT» – έχει δηλαδή πλέον ένα Έμι, ένα Γκράμι, ένα Όσκαρ και ένα Τόνι.

Congratulations to Sir Elton John, competitive EGOT winner number 19!



Grammys 1987, 92, 95, 98, 99, 2001

Oscars 1994, 2019

Tony 2000

Emmy 2023 pic.twitter.com/FG2Rni72x1 — Dave Karger (@davekarger) January 16, 2024

Ο σερ Ελτον Τζον κέρδισε το βραβείο για το «Εξαιρετικό Variety Special (Live)» για την συναυλιακή του ταινία με τίτλο "Elton John Live:Farewell From Dodger Stadium", όπου ο Βρετανός καλλιτέχνης έδωσε την τελευταία του συναυλία στη Βόρεια Αμερική.

Elton John has secured an EGOT, becoming the 19th person to win all four major entertainment awards: an Emmy, a Grammy, an Oscar and a Tony. He won an Emmy on Monday for his livestreamed farewell concert at Dodger Stadium. https://t.co/LVagD0zWr7 pic.twitter.com/Ke2GjQUpsv — The New York Times (@nytimes) January 16, 2024

Όμως, παρά το μνημειώδες επίτευγμά του, ο 76χρονος καλλιτέχνης δεν βρέθηκε αυτοπροσώπως στο Λος Άντζελες για να παραλάβει το βραβείο, λόγω της πρόσφατης επέμβασης στο γόνατό του.

Την ευχαριστήρια ομιλία εκφώνησε ο εκτελεστικός παραγωγός του ταινίας Ben Winston και το βραβείο του παρέλαβε χαμογελαστός ο σύζυγός του David Furnish.

Ο Έλτον Τζον έγινε μόλις ο 19ος καλλιτέχνης που κέρδισε και τα τέσσερα βραβεία σε ανταγωνιστικές κατηγορίες και μπήκε στο κλαμπ των EGOT, μέσω τιμητικών βραβείων.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους συνεργάτες του. «Αυτό το βραβείο αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργικότητα μιας καταπληκτικής ομάδας…» έγραψε.

«Είναι μεγάλη τιμή που γίνομαι μέλος της απίστευτα ταλαντούχας ομάδας των νικητών EGOT απόψε» είπε ο Έλτον Τζον. «Το ταξίδι έως αυτή τη στιγμή ήταν γεμάτο με πάθος, αφοσίωση και την ακλόνητη υποστήριξη των θαυμαστών μου σε όλο τον κόσμο» υπογράμμισε.

«Απόψε αποδεικνύονται η δύναμη των τεχνών και η χαρά που φέρνουν στις ζωές όλων. Ευχαριστώ όσους με στήριξαν σε όλη την καριέρα μου, είμαι απίστευτα ευγνώμων» πρόσθεσε.

Ο Έλτον Τζον έχει κερδίσει πέντε Grammy, δύο Όσκαρ για τα τραγούδια «Can You Feel the Love Tonight» από την ταινία «The Lion King» και «(I’m Gonna) Love Me Again» από το φιλμ «Rocketman», καθώς και ένα Tony για τη μουσική του μιούζικαλ «Aida».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.