Το… εναλλακτικό πάρτι της πάρτι της Κέιτ Μος για τα 50α γενέθλιά της – Γυναικοπαρέα και γιόγκα σε ιδιωτικό νησί 

Μεγάλωσε και σοβάρεψε (όπως οι περισσότεροι από εμάς) το διάσημο τοπ μόντελ της δεκαετίας του 90

Κέιτ Μος (Kate Moss)

Η Κέιτ Μος (Kate Moss) έκλεισε τα 50 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με έναν… εναλλάκτικο τρόπο – πάντα όμως με την ανάλογη χλιδή.  που δεν φημίζει σε τίποτα το ξέφρενο party girl των '90s.

Το πρώην μοντέλο πήρε τις φίλες της για ολιγοήμερες διακοπές στο νησί  Mustique - το νησί της Καραϊβικής που αγαπούν οι βασιλιάδες, οι ροκ σταρ και οι σούπερ πλούσιοι. 

Moss, who launched her 'wellness' brand Cosmoss, in 2022, was dressed as a 'spiritual warrior' in one holiday snap that Frost, 58, shared online

Το πρόγραμμα δεν περιελάβανε ξέφρενα πάρτι με αλκοόλ αλλά πιο… πνευματικές εμπειρίες, καθώς η Μος μεγάλωσε και σοβάρεψε. 

Ενδεικτικά, η Κέιτ Μος, κάθισε ανάμεσα στις φίλες της, σταυροπόδι στην άμμο, ντυμμένη  «πνευματική πολεμίστρια», φορώντας ένα λουλουδένιο στέμμα στο κεφάλι και παρόμοιο κολιέ γύρω από τον λαιμό της και ένα κοχύλι μπροστά της. 

Φωτογραφίες από το πάρτυ πόσταρε στο Instagram η καλή της φίλη, Sadie Frost, με την οποία «πάρταραν» ξέφρενα κατά τη δεκαετία του 1990.

«Μεγάλη πια αγαπημένη μου Κέιτ. Ήταν τόσο, τόσο ξεχωριστό που γιορτάζαμε τα γενέθλιά σου με μερικούς από τους όμορφους φίλους μας… Υπήρχε τόσο πολύ κέφι και γέλιο στον εορταστικό μας κύκλο. Επιπλέον, τόσες αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν τόσο ωραίο που έβγαλα μερικές πρόσφατες φωτογραφίες όλων μας»,έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Frost. 

