Η Κέιτ Μος (Kate Moss) έκλεισε τα 50 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με έναν… εναλλάκτικο τρόπο – πάντα όμως με την ανάλογη χλιδή. που δεν φημίζει σε τίποτα το ξέφρενο party girl των '90s.

Το πρώην μοντέλο πήρε τις φίλες της για ολιγοήμερες διακοπές στο νησί Mustique - το νησί της Καραϊβικής που αγαπούν οι βασιλιάδες, οι ροκ σταρ και οι σούπερ πλούσιοι.

Το πρόγραμμα δεν περιελάβανε ξέφρενα πάρτι με αλκοόλ αλλά πιο… πνευματικές εμπειρίες, καθώς η Μος μεγάλωσε και σοβάρεψε.

Kate Moss ditches her 'party girl' image once and for all by enjoying a booze-free 'spiritual' 50th birthday celebration with A-list pals and her daughter Lila on the private island of Mustique https://t.co/quJjUec8rr pic.twitter.com/bVTwoNSDoC — Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2024

Ενδεικτικά, η Κέιτ Μος, κάθισε ανάμεσα στις φίλες της, σταυροπόδι στην άμμο, ντυμμένη «πνευματική πολεμίστρια», φορώντας ένα λουλουδένιο στέμμα στο κεφάλι και παρόμοιο κολιέ γύρω από τον λαιμό της και ένα κοχύλι μπροστά της.

Φωτογραφίες από το πάρτυ πόσταρε στο Instagram η καλή της φίλη, Sadie Frost, με την οποία «πάρταραν» ξέφρενα κατά τη δεκαετία του 1990.

«Μεγάλη πια αγαπημένη μου Κέιτ. Ήταν τόσο, τόσο ξεχωριστό που γιορτάζαμε τα γενέθλιά σου με μερικούς από τους όμορφους φίλους μας… Υπήρχε τόσο πολύ κέφι και γέλιο στον εορταστικό μας κύκλο. Επιπλέον, τόσες αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν τόσο ωραίο που έβγαλα μερικές πρόσφατες φωτογραφίες όλων μας»,έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Frost.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.