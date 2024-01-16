Η προσφάτως βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Εμμα Στόουν (Emma Stone) για την ερμηνεία της στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, πουλάει την διώροφη κατοικία της στο Λος Άντζελες, σε μία κίνηση που πυροδότησε φήμες σχετικά μα τα επόμενα σχέδια της διάσημης ηθοποιού.

Το πωλητήριο από την Sothebys Realty μπήκε αμέσως μετά την βράβευση της Stone και τα νέα κυκλοφόρησαν γρήγορα.

Πρόκειται για μία μεζονέτα ισπανικού στιλ, με λιτή country style διακόσμηση στην περιοχή Comstock Hills του Westwood, με τιμή πώλησης 4 εκατομμύρια δολάρια (3.995 εκατ. για την ακρίβεια).

Η σταρ αγόρασε την μεζονέτα το 2019 για 2,3 εκατ δολάρια και την ανακαίνισε με βάση το γούστο και την αισθητική της.

Χτισμένο το 1926, το σπίτι των 3.276 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει θολωτά, διπλά, ψηλά ταβάνια στην κουζίνα και μια καλυμμένη με γκαζόν μπροστινή αυλή.

Η μεζονέτα έχει 4 υπνοδωμάτια και ξεχωριστό ξενώνα με δικό του καθιστικό και κουζίνα.

Πηγή: skai.gr

