Ο Τζεφ Μπέζος θα δωρίσει 100 εκατ. δολάρια στην ηθοποιό Εύα Λονγκόρια και τον ναύαρχο Μπιλ ΜακΡέιβεν στο πλαίσιο του ετήσιου βραβείου του ιδρυτή της Amazon σε άτομα που συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνία.

Το βραβείο «Jeff Bezos Courage and Civility Award» ανήλθε σε 50 εκατ. δολάρια τόσο για τη Longoria όσο και για τον McRaven, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη.

Ο Μπέζος και η αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσεζ, μοιράζουν το βραβείο κάθε χρόνο από το 2021 (αν και ο Μπέζος δεν απένειμε βραβείο πέρυσι). Στους προηγούμενους αποδέκτες περιλαμβάνονται ο Van Jones, ο José Andrés και η Dolly Parton.

Eva Longoria Among Two Recipients of $50M Jeff Bezos Award https://t.co/trZ3Z53ftu — The Hollywood Reporter (@THR) March 15, 2024

Η ηθοποιός, γνωστή από τη δουλειά της στη σειρά «Desperate Housewives», ίδρυσε το Ίδρυμα Eva Longoria το 2012, με σκοπό να βοηθήσει τις συμπατριώτισσές της να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις ίδιες και τις οικογένειές τους μέσω της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.