Με μακριά ξανθιά περούκα, κόκκινο «ροκ» κοστούμι, ασημένιο καπέλο και πολλά κοσμήματα, η Μαρία Σολωμού έκανε την πιο επιτυχημένη μεταμφίεση των ημερών.

Η γνωστή ηθοποιός «ντύθηκε» Άννα Βίσση και ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Τι να λέμε τώρα……??? Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους μου, που τρέξανε για μένα και βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η τρέλα. Άννα Βίσση, είσαι η έμπνευσή μου. Ελπίζω να σου αρέσει» έγραψε στη λεζάντα της η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

