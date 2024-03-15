Λογαριασμός
Η Μαρία Σολωμού «ντύθηκε» (και πολύ επιτυχημένα) Άννα Βίσση – Δείτε φωτογραφίες 

Η γνωστή ηθοποιός μεταμφιέστηκε σε «απόλυτη» και έσκισε στα social 

μαρια σολωμου

Με μακριά ξανθιά περούκα, κόκκινο «ροκ» κοστούμι, ασημένιο καπέλο και πολλά κοσμήματα, η Μαρία Σολωμού έκανε την πιο επιτυχημένη μεταμφίεση των ημερών. 

βισηη

Η γνωστή ηθοποιός «ντύθηκε» Άννα Βίσση και ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Τι να λέμε τώρα……??? Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους μου, που τρέξανε για μένα και βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτή η τρέλα. Άννα Βίσση, είσαι η έμπνευσή μου. Ελπίζω να σου αρέσει» έγραψε στη λεζάντα της η ηθοποιός. 

Άννα Βίσση
