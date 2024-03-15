Lily Allen: Οι Αμερικανοί διοργανώνουν καλύτερες τελετές βραβείων από τους Βρετανούς

Η Λίλι Άλεν μίλησε για αυτό που αντιλαμβάνεται ως διαφορά στη βρετανική και αμερικανική κουλτούρα στο πρώτο επεισόδιο του νέου της podcast «Miss Me».

Η Αγγλίδα ποπ σταρ και ηθοποιός παρουσιάζει την εκπομπή δύο φορές την εβδομάδα με τη φίλη της, Μικίτα Όλιβερ και συζητούν θέματα όπως η καριέρα τους, τα οικογενειακά και κοινωνικά ζητήματα.

Η Άλεν, η οποία έγινε γνωστή με τα τραγούδια «Smile» και «LDN» φάνηκε να συμφωνεί με τη θέση της Όλιβερ ότι οι Αμερικανοί διοργανώνουν καλύτερες τελετές βραβείων από τους Βρετανούς.

«Το βρίσκουν πιο εύκολο να είναι, ποια είναι η σωστή λέξη, διαχυτικοί;» είπε η Όλιβερ. «Νομίζω ότι έχουμε λίγο πολύ επίγνωση του εαυτού μας για να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να ευχαριστήσουμε τις οικογένειές μας και να κλάψουμε και να είμαστε συγκλονισμένοι. Νιώθω ότι όλοι είναι λίγο πολύ φινετσάτοι εδώ…».

«Επίσης, η τελετή των βραβείων SAG ήταν πολύ καλαίσθητη. Υπήρχε απλώς κάτι λίγο κομψό σε όλο το θέμα. Κάτι που δεν ένιωσα όταν είδα τα Βρετανικά Μουσικά Βραβεία …» συμπλήρωσε.

Αναφέροντας τα βραβεία Baftas ως παράδειγμα μιας «αριστοκρατικής» βρετανικής τελετής απονομής βραβείων, η Άλεν είπε ότι πιστεύει πως είναι ένα στοιχείο πολιτισμού, το ότι οι Αμερικανοί είναι πιο πιθανό να ενθουσιαστούν με τα δημιουργικά επιτεύγματα ενός καλλιτέχνη.

«Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που μετακόμισα εδώ στην Αμερική είναι επειδή νιώθω ότι είναι ένα πολύ πιο ενθαρρυντικό περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά μου μπορούν να επιτύχουν» σχολίασε.

«Ένα παράδειγμα είναι όταν αποφάσισα να παίξω στο έργο (2:22 A Ghost Story) παρ' όλο που δεν το είχα ξανακάνει και σίγουρα δεν είχα καμία εμπειρία στο θέατρο. Όταν το έλεγα στους Αμερικάνους έλεγαν "Θεέ μου, αυτό είναι τόσο συναρπαστικό! Θα μάθεις τόσα πολλά!" και όταν έλεγα στους Άγγλους για αυτό, έλεγαν "Ένα θεατρικό έργο; Το έχεις ξανακάνει αυτό; Δεν φοβάσαι;"» τόνισε η τραγουδίστρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

