Η βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός, Ρετζίνα Κινγκ, καλεσμένη στην εκπομπή «Good Morning America» δήλωσε στην Ρόμπιν Ρόμπερτς ότι είναι «ένας άλλος άνθρωπος» μετά το θάνατο του γιου της.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2022 το μοναδικό παιδί της ηθοποιού, Ian Alexander Jr, αυτοκτόνησε λίγες ημέρες μετά τα 26α γενέθλιά του. Ήταν μουσικός και DJ ενώ συχνά την συνόδευε στο κόκκινο χαλί, αναφέρει ο Guardian.

«Είμαι ένας άλλος άνθρωπος τώρα, από αυτήν που ήμουν στις 19 Ιανουαρίου. Το πένθος είναι ένα ταξίδι», είπε η Κινγκ στην πρώτη της συνέντευξη μετά το θάνατό του.

“I understand that grief is love that has no place to go. I know that it's important to me to honor Ian and the totality of who he is.”@ReginaKing speaks out to @robinroberts for the first time about her son’s death over two years ago. https://t.co/yIiTGItzCY pic.twitter.com/D2fXGdcauc — Good Morning America (@GMA) March 14, 2024

«Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το πένθος είναι αγάπη, που δεν έχει πού να πάει».

Όπως ανέφερε, σέβεται την επιλογή του.

«Καταλαβαίνω ότι δεν ήθελε να είναι πια εδώ. Αυτό είναι δύσκολο να το δεχτούν άλλοι άνθρωποι, επειδή δεν έζησαν τη δική μας ιστορία».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι είναι «τόσο θυμωμένη με τον Θεό». «Γιατί να δοθεί αυτό το βάρος στον Ίαν; Από όλα τα πράγματα που έχουμε περάσει, τις θεραπείες, τους γιατρούς, τα προγράμματα, ο Ιαν έλεγε: "Κουράστηκα να μιλάω, μαμά"».

Δύο χρόνια μετά το θάνατό του η Kινγκ τονίζει ότι παλεύει με την απώλεια. «Ακόμα αναρωτιέσαι τι θα μπορούσα να είχα κάνει ώστε να μην είχε συμβεί αυτό. Ξέρω ότι μοιράζομαι αυτή τη θλίψη, αλλά κανείς άλλος δεν είναι η μαμά του Ίαν. Μόνο εγώ. Είναι δική μου και δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντα μαζί μου».

Η ηθοποιός αφιέρωσε στον γιο της την επερχόμενη βιογραφική ταινία στην οποία εκτελεί χρέη παραγωγού και πρωταγωνιστεί, ως Shirley Chisholm, τη πρώτη μαύρη γυναίκα που εξελέγη ποτέ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Η ταινία «Shirley», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 22 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

