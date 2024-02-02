Michael J. Fox: Είναι χάλια να ζεις με τη νόσο του Πάρκινσον, αλλά δεν με νίκησε…

«Δεν είμαι εγώ η ιστορία», λέει ο ηθοποιός Μάικλ Τζέι Φοξ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Guardian».

«Η ιστορία είναι η δύναμη της αισιοδοξίας. Ότι είναι πραγματικά μια επιλογή. Ότι η αποδοχή δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθείς από κάτι. Το κοιτάς και λες: "Τι απαιτεί από μένα αυτή η αλήθεια;"».

“‘I hate it. It sucks. But it didn’t defeat me’: Michael J Fox on pity, Parkinson’s – and a potential cure.” This is a great interview - intrigued to know what the potential breakthrough he mentions at the end is https://t.co/KGhYjXEL7z — Rory Cellan-Jones (@ruskin147) February 2, 2024

Η ιστορία του Φοξ - και αυτός είναι η ιστορία - είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ο ηθοποιός παρατάει το σχολείο, μετακομίζει στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια αποκτά τον ρόλο ενός γιάπη εφήβου στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Family Ties» και συνεχίζει με το «Back to the Future». Μέχρι τον Αύγουστο του 1985, έχει την 1η ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ, καθώς και τη μεγαλύτερη τηλεοπτική σειρά. Βρίσκεται σε κάθε εξώφυλλο περιοδικού, σε κάθε chat show, σε κάθε τοίχο κρεβατοκάμαρας.

Βρίσκεται στο επίκεντρο περισσότερων ταινιών - «The Secret of My Success», «The Hard Way, Casualties of War» - και παντρεύεται την Τρέισι Πόλαν, την αγαπημένη του «Family Ties». Μια μέρα του 1989, το μικρό του δάχτυλο αρχίζει να συσπάται. Σε ηλικία 29 ετών, του λένε ότι πάσχει από Πάρκινσον. Συνηθισμένο προσδόκιμο ζωής: 10-20 χρόνια.

Ο ηθοποιός αρχίζει να πίνει, γίνεται «φάντασμα» του εαυτού του μέχρι που η σύζυγός του του λέει ότι δεν ενδιαφέρεται να μεγαλώσει παιδιά με έναν αλκοολικό. «Καθαρίζει», οργανώνει μια άλλη κωμική σειρά («Spin City») και το 1998, δημοσιοποιεί τη διάγνωσή του. Το 2000, ιδρύει το Ίδρυμα «Michael J Fox, για την έρευνα της νόσου του Πάρκινσον.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ιστορία που αφηγείται το «Still: A Michael J Fox Movie», το ντοκιμαντέρ του Davis Guggenheim, το οποίο είναι υποψήφιο για Bafta, αλλά όχι, κατά κάποιο τρόπο, για Όσκαρ. «Δεν με έριξε κάτω από τη θλίψη», λέει ο Φοξ. «Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάτι στο γεγονός ότι κέρδισε τέσσερα Emmy». Δεν του είναι άγνωστος ο σνομπισμός της μικρής οθόνης (ή της κωμωδίας), και ούτως ή άλλως, λέει: «Έχω ήδη ένα Όσκαρ». Του έδωσαν ένα τιμητικό «και δεν μπορώ να πω ότι δεν το απολαμβάνω», επισημαίνει.

Το 2000, ο ηθοποιός δημιούργησε το Ίδρυμα Michael J. Fox, για την έρευνα της νόσου του Πάρκινσον και την προσπάθεια να βρεθεί θεραπεία για την ασθένεια, βοηθώντας παράλληλα ανθρώπους που πάσχουν από αυτήν όπως ο ίδιος. Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Φοξ αναφέρεται, επίσης, στην υποστήριξη που έχει λάβει από την επί 34 χρόνια σύζυγό του, Τρέισι Πόλαν, και από τα τέσσερα παιδιά του, ηλικίας 21 έως 33 ετών. «Τα νεότερα παιδιά μου δεν με γνώρισαν ποτέ χωρίς τη νόσο», προσθέτει ο ίδιος.

