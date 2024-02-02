Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα του Μπρους Σπρίνγκστιν, Αντέλ, σε ηλικία 98 ετών.
Ο διάσημος τραγουδιστής αποχαιρέτησε τη μητέρα του αναρτώντας ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σπρίνγκστιν χορεύει με τη μητέρα του συνοδεύοντας την ανάρτηση με τους στίχους από το τραγούδι «The Wish» το οποίο είχε γράψει για την ίδια.
Η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπρους Σπρίνκστιν δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έδινε μάχη με το Αλτσχάιμερ.
Υπενθυμίζεται πως η μητέρα του εμφανιζόταν συχνά στη σκηνή δίπλα στον γιο της Μπρους.
