Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα του Μπρους Σπρίνγκστιν, Αντέλ, σε ηλικία 98 ετών.

Ο διάσημος τραγουδιστής αποχαιρέτησε τη μητέρα του αναρτώντας ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σπρίνγκστιν χορεύει με τη μητέρα του συνοδεύοντας την ανάρτηση με τους στίχους από το τραγούδι «The Wish» το οποίο είχε γράψει για την ίδια.

Η αιτία θανάτου της μητέρας του Μπρους Σπρίνκστιν δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έδινε μάχη με το Αλτσχάιμερ.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα του εμφανιζόταν συχνά στη σκηνή δίπλα στον γιο της Μπρους.

Πηγή: skai.gr

