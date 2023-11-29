Πριν από τα γυρίσματα της ταινίας «Poor Things», ο διακεκριμένος κινηματογραφικός δημιουργός Γιώργος Λάνθιμος και η βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν ταξίδεψαν στην Τήνο για τα γυρίσματα της μικρού μήκους ταινίας «Βληχή», που έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα το 2022, ενώ φέτος «βρέθηκε» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Για να γιορτάσει το έργο, ο σκηνοθέτης οραματίστηκε ένα ασπρόμαυρο γύρισμα σε σημεία της Αθήνας και του Πειραιά για το διάσημο περιοδικό W's Art Issue.

«Λατρεύω τις αντιφάσεις που συναντάς στην πόλη: το μείγμα του πολύ μοντέρνου και μάλλον άσχημου δίπλα στο πολύ όμορφο. Θέλαμε να κάνουμε έναν συνδυασμό από μεγάλα τοπία και οικεία πορτρέτα. Και θέλαμε να πούμε μια μικρή ιστορία», δήλωσε ο Λάνθιμος στο περιοδικό.

Η ταινία μικρού μήκους, γυρίστηκε σε ασπρόμαυρο φιλμ χωρίς ήχο στην Τήνο. «Ήταν χειμώνας και δεν υπήρχε κανείς εκεί -ούτε τουρίστες», συνέχισε ο Λάνθιμος. Η Στόουν υποδύεται μία νεαρή που ταλαντεύεται ανάμεσα στην συντριβή της απώλειας του συζύγου της και στο ζωώδες ένστικτο για επιβίωση. Στην συνέντευξη η σταρ παραδέχεται ότι «μου αρέσει η σιωπή. Είναι ωραίο πράγμα να μην έχεις καμία πίεση να χρησιμοποιείς λέξεις για να επικοινωνήσεις. Υπάρχει κάτι υπέροχο στο να μπορείς να μιλήσεις μόνο με τα μάτια και το σώμα σου».

Τράβηξαν οκτώ εξωτερικές φωτογραφίες σε μια μέρα, χρησιμοποιώντας φυσικό φως, ενώ οδηγούσαν γρήγορα από μέρος σε μέρος. Ο Λάνθιμος επέλεξε όλες τις τοποθεσίες: έναν αστικό δρόμο με ένα κρουαζιερόπλοιο στο βάθος, ένα γήπεδο μπάσκετ δίπλα στον κόλπο, έναν φοίνικα δίπλα σε έναν συρμάτινο φράχτη. Για μια ιδιαίτερα δραματική λήψη, ο δημιουργός ζήτησε από την Στόουν να τρέξει σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και να ποζάρει στη μέση του.

«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μην μπορεί να κάνει η Έμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάνθιμος για την πρωταγωνίστριά του. «Είναι ατρόμητη».

Η ταινία «Poor Things» με τους Έμα Στόουν, Μαρκ Ρούφαλο και Γουίλεμ Νταφόε αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 8 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

