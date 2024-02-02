Ο Κέβιν Κόστνερ απέκτησε σκύλο. Ένα γλυκύτατο κουταβάκι και μάλιστα ο ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους θαυμαστές του.

Ο 69χρονος ηθοποιός αποκάλυψε το νέο τριχωτό μέλος της οικογένειάς του και οι θαυμαστές του ξετρελάθηκαν. «Η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια. Είμαι ήδη ερωτευμένος με αυτόν τον ξεχωριστό τύπο», έγραψε ο Κέβιν Κόστνερ στην ανάρτησή του στο Instagram, ο οποίος πρόσφατα οριστικοποίησε το διαζύγιό του από την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ.

Οι φωτογραφίες δείχνουν το παιχνιδιάρικο σκυλάκι να απολαμβάνει τα παιχνίδια και τα χάδια του ηθοποιού. Το νέο μέλος έρχεται 4 μήνες μετά το διαζύγιο του ηθοποιού με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, την επί 19 χρόνια σύζυγό του.

Το πρώην ζευγάρι είχε γνωριστεί για πρώτη φορά σε ένα γήπεδο γκολφ το 1994, όταν εκείνος έκανε πρόβες για την ταινία «Tin Cup» του 1996.

Αφού χώρισε με τη σύζυγό του Σίντι Σίλβα εκείνη τη χρονιά, άρχισε να βγαίνει με την Μπρίτζετ Ρούνεϊ, με την οποία απέκτησε ένα παιδί, αλλά αφού χώρισαν το 1998, συνάντησε ξανά την Μπαουμγκάρτνερ σε ένα εστιατόριο και άρχισαν να βγαίνουν λίγο αργότερα. Παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2004 και έχουν δύο παιδιά.

