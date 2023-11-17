Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Emily Ratajkowski δεν φοβάται μην κρυώσει… - Προωθεί τα νέα της μαγιό και είναι σέξι

Η 32χρονη influencer επιδεικνύει τα προσόντα της και το καλλίγραμμο σώμα της

Η Emily Ratajkowski

Η Emily Ratajkowski έκανε για ακόμη μια φορά την καλύτερη διαφήμιση στον εαυτό της, καθώς αποφάσισε να προωθήσει τα νέα της μαγιό και μάλιστα μέσα στο «καταχείμωνο». 

Η Emily Ratajkowski

Η 32χρονη influencer επιδεικνύει τα προσόντα της και το καλλίγραμμο σώμα της, φορώντας ένα μπλε μπικίνι με βολάν στο κάτω μέρος. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και τις σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Η Emily Ratajkowski

«Νομίζω ότι η γυναίκα Inamorata είναι η γυναίκα που θα φορέσει ένα σουτιέν και θα βγάλει βόλτα τον σκύλο της και ούτε καν θα το σκεφτεί. Έχει αυτοπεποίθηση και δεν τη νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι», δήλωσε η ίδια. 

Η Emily Ratajkowski

Πρόσφατα, η Emily Ratajkowski συνδέθηκε με τον Γάλλο ηθοποιό, Stéphane Bak. Το 32χρονο σούπερ μόντελ, το οποίο έχει βγει με ονόματα όπως ο Eric André, ο DJ Orazio Rispo και ο Harry Styles, μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Sebastian Bear-McClard πέρυσι, έδειχνε ερωτευμένη με τον 27χρονο Γάλλο σταρ. Ο Bak έγινε διάσημος το 2012, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ως ο νεότερος κωμικός της Γαλλίας, χάρη στα stand-up προγράμματά του σε μικρά κλαμπ στο Παρίσι, όπως το «Le Palace» και το «Théâtre Trévise». Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του μοντέλου ανέφεραν ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Inamorata (@inamoratawoman)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Inamorata (@inamoratawoman)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έμιλι Ραταϊκόφσκι μαγιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark