Η Emily Ratajkowski έκανε για ακόμη μια φορά την καλύτερη διαφήμιση στον εαυτό της, καθώς αποφάσισε να προωθήσει τα νέα της μαγιό και μάλιστα μέσα στο «καταχείμωνο».

Η 32χρονη influencer επιδεικνύει τα προσόντα της και το καλλίγραμμο σώμα της, φορώντας ένα μπλε μπικίνι με βολάν στο κάτω μέρος. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και τις σχετικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Νομίζω ότι η γυναίκα Inamorata είναι η γυναίκα που θα φορέσει ένα σουτιέν και θα βγάλει βόλτα τον σκύλο της και ούτε καν θα το σκεφτεί. Έχει αυτοπεποίθηση και δεν τη νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι», δήλωσε η ίδια.

Πρόσφατα, η Emily Ratajkowski συνδέθηκε με τον Γάλλο ηθοποιό, Stéphane Bak. Το 32χρονο σούπερ μόντελ, το οποίο έχει βγει με ονόματα όπως ο Eric André, ο DJ Orazio Rispo και ο Harry Styles, μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Sebastian Bear-McClard πέρυσι, έδειχνε ερωτευμένη με τον 27χρονο Γάλλο σταρ. Ο Bak έγινε διάσημος το 2012, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ως ο νεότερος κωμικός της Γαλλίας, χάρη στα stand-up προγράμματά του σε μικρά κλαμπ στο Παρίσι, όπως το «Le Palace» και το «Théâtre Trévise». Ωστόσο, πηγές από το περιβάλλον του μοντέλου ανέφεραν ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό…

