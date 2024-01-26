Το 32χρονο μοντέλο, ηθοποιός και συγγραφέας, δεν περνάει καλά. Όπως η ίδια αποκαλύπτει με αναρτήσεις της, η σχέση με τον εαυτό της είναι πολύπλοκη.

«Η σχέση μου με τον εαυτό μου είναι περίπλοκη. Νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι και νομίζω ότι υπάρχει μια εσωτερική φωνή που πρέπει να ενθαρρύνεις συνεχώς με έναν τρόπο ότι είναι πολλή δουλειά και δεν έρχεται πάντα», είπε

Όταν ρωτήθηκε πώς εξασκεί την αγάπη του εαυτού της, η Emily συνέχισε: «Συνειδητοποιώ ότι μιλώ άσχημα για τον εαυτό μου».

Μάλιστα, όπως λέει, βρίσκεται σε συνεχή μάχη με τη 'φωνή' του εσωτερικού της κριτή.





