Met Gala 2024: Τα highlights και οι λαμπερές παρουσίες - Βίντεο και φωτογραφίες

Μεγάλα αστέρια, όπως ο Bad Bunny, Jennifer Lopez, Zendaya και Chris Hemsworth, και φυσικά, η ίδια η Anna Wintour, είναι παρόντες στην αστραφτερή εκδήλωση

Met Gala

Θεωρείται και δικαίως το μεγαλύτερο celebrity event. Εκατοντάδες λαμπερές παρουσίες συγκεντρώνοντας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης για να πιουν κοκτέιλ, να δειπνήσουν και να δουν τη νέα έκθεση, «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion».

Η λίστα των 400 προσκεκλημένων αποτελεί αντικείμενο μανιωδών συζητήσεων και... κυρίως gossip, τα οποία θα απασχολούν την επικαιρότητα για μήνες.

Δείτε τα highlights της ελκδήλωσης: 

Μεγάλα αστέρια, όπως ο Bad Bunny, Jennifer Lopez, Zendaya και Chris Hemsworth, και φυσικά, η ίδια η Anna Wintour, είναι παρόντες στην αστραφτερή εκδήλωση.

H αστραφτερή Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Η εντυπωσιακή παρουσία της Cardi B

CardiB

Φωτιά στα κόκκινα η Σακίρα

Sakhira

Η σούπερ σέξι εμφάνιση της Janelle Monae

Monae

Η εντυπωσιακή Mona Patel

Μόνα Πατέλ

Το συγκρότημα Stray Kids

Stray KIds

Η αυτοκρατορική Zendaya

Zendaya

 H εντυπωσιακή Ντούα Λίπα με Char Defrancesco, Marc Jacobs

Dua Lipa

H μεταμόρφωση της Νίκι Μινάι

