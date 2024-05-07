Met Gala 2024: Τα highlights και οι λαμπερές παρουσίες - Βίντεο και φωτογραφίες

Θεωρείται και δικαίως το μεγαλύτερο celebrity event. Εκατοντάδες λαμπερές παρουσίες συγκεντρώνοντας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης για να πιουν κοκτέιλ, να δειπνήσουν και να δουν τη νέα έκθεση, «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion».

Η λίστα των 400 προσκεκλημένων αποτελεί αντικείμενο μανιωδών συζητήσεων και... κυρίως gossip, τα οποία θα απασχολούν την επικαιρότητα για μήνες.

Δείτε τα highlights της ελκδήλωσης:

Μεγάλα αστέρια, όπως ο Bad Bunny, Jennifer Lopez, Zendaya και Chris Hemsworth, και φυσικά, η ίδια η Anna Wintour, είναι παρόντες στην αστραφτερή εκδήλωση.

H αστραφτερή Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Η εντυπωσιακή παρουσία της Cardi B

Φωτιά στα κόκκινα η Σακίρα

Η σούπερ σέξι εμφάνιση της Janelle Monae

Η εντυπωσιακή Mona Patel

Το συγκρότημα Stray Kids

Η αυτοκρατορική Zendaya

H εντυπωσιακή Ντούα Λίπα με Char Defrancesco, Marc Jacobs

H μεταμόρφωση της Νίκι Μινάι

