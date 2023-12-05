Ο Ίλον Μασκ βρίσκεται σε… πόλεμο με την Πάρις Χίλτον. Ο ιδιοκτήτης του «X» δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και έδωσε τη δική του απάντηση στη «χρυσή» κληρονόμο επειδή απέσυρε τις διαφημίσεις της από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Για να είμαι ειλικρινής, η διαφημιστική της καμπάνια δεν ήταν και τόσο πειστική. Δεν νομίζω ότι η Πάρις Χίλτον μαγειρεύει και τόσο…», έγραψε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης του «X», αφού έγινε γνωστό ότι η εταιρεία της διακόπτει τη συνεργασία της με την πλατφόρμα.

The ad campaign wasn’t super convincing tbh. I don’t think Paris cooks a lot. — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2023

Πρόκειται για άλλη μια μάρκα που σταμάτησε τις διαφημιστικές δαπάνες στην πλατφόρμα, λόγω ανησυχιών για τον αντισημιτισμό και το φιλοναζιστικό περιεχόμενό της. Υπενθυμίζεται ότι πολλές μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Disney, Paramount, NBCUniversal, Comcast, Lionsgate και IBM, έχουν αποσύρει διαφημίσεις τους από το «Χ», εξαιτίας των αναρτήσεων του Ίλον Μασκ.

Elon Musk starts feud with Paris Hilton for pulling kitchenware ads from X https://t.co/78SmjeNEeB pic.twitter.com/6wJK2GOwtz — Page Six (@PageSix) December 4, 2023

«Η 11:11 Media έλαβε την απόφαση να αποσύρει αμέσως την καμπάνια από την πλατφόρμα», είχε δηλώσει στο CNN ο Bruce Gersh, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η απόφαση της εταιρείας της Χίλτον να αποσύρει τη διαφήμισή της αποτελεί πλήγμα για το X και τη διευθύνουσα σύμβουλο της πλατφόρμας, Linda Yaccarino, η οποία ανακοίνωσε τη σημαντική διαφημιστική συνεργασία με την ίδια μόλις τον περασμένο μήνα.

Παρά τη γνώμη του Ίλον Μασκ για το ταλέντο της ως σεφ, η Πάρις Χίλτον δεν φαίνεται να πτοείται… Μάλιστα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την παρουσία της στον χώρο των κουζινικών σκευών σε συνέντευξή της στο «Eater», που δημοσιεύθηκε στις 29 Νοεμβρίου.

«Κοιτάζοντας όλα τα σκεύη κουζίνας που διατίθενται στο διαδίκτυο και στα καταστήματα, παρατήρησα ότι ήταν τόσο βαρετά και όχι διασκεδαστικά. Δεν έβλεπα πραγματικά κανένα ροζ.

Φαινόταν ότι κάτι έλειπε. Ήθελα να ‘’αναβαθμίσω’’ τις κουζίνες των ανθρώπων και να τους κάνω πιο διασκεδαστικό το να μαγειρεύουν», ανέφερε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.