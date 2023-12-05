Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να χαρίστε στιγμές χαλάρωσης στον εαυτό σας και να αισθανθείτε ευεξία, μια και σας περιμένει ένας νέος μήνας και σημαντικές προκλήσεις. Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις κάθε άλλο παρά στατικές είναι και για να παραμείνουν ζωντανές και λειτουργικές χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο μεριές. Εσείς βάλατε τον αυτόματο πιλότο και νομίζετε πως κάνατε το καθήκον σας…

Ταύρος

Η μέρα σας θα σας εκπλήξει με μια πολύ θετική τροπή που θα πάρουν οι υποθέσεις σας. Διατηρήστε το θετικό κλίμα και την θετική σας διάθεση και οι εξελίξεις θα είναι σπουδαίες. Θα πρέπει να είστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Ίσως εμπλουτίσουν την ζωή σας με έναν αναπάντεχο τρόπο, αρκεί να μην πάρετε υπερβολικά ρίσκα.

Δίδυμοι

Υπομονή και επιμονή θα πρέπει να δείξετε σήμερα και κυρίως να μην αφήσετε την γλώσσα σας θα εκστομίσει τα όσα θα θέλατε να πείτε, γιατί θα προκαλέσετε σημαντική ζημιά στις σχέσεις σας. Μια ασυνεννοησία με τους συνεργάτες σας ή μια απρόσεκτη ανάγνωση κάποιων εγγράφων μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα.

Καρκίνος

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Λέων

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Παρθένος

Σας είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σας, αναπολώντας διακοπές. Προσοχή σε λάθη και παραλήψεις που μπορεί να στοιχίσουν. Η φιλία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην σημερινή σας μέρα. Ένα νέο φιλικό πρόσωπο στην ζωή σας θα φέρει και νέα ενδιαφέροντα, χρειάζεται όμως χρόνος μέχρι να βρείτε έναν κοινό βηματισμό…

Ζυγός

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Σκορπιός

Παρασκήνια και βυζαντινές δολοπλοκίες εξυφαίνονται στο εργασιακό σας περιβάλλον και καλό θα ήταν να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα! Μην χαλαρώνετε ούτε στιγμή, γιατί τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή για τα συμφέροντα σας. Θα πρέπει να δείξετε υπομονή, επιμονή και διπλωματία για να καταφέρετε να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε…

Τοξότης

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Αιγόκερως

Ο υπέρμετρος εγωισμός που επιδεικνύετε κατά καιρούς δεν κάνει κακό μόνο στις διαπροσωπικές σας σχέσεις, αλλά πρώτιστα και κυρίως στον εαυτό σας… Αυτό να το έχετε κατά νου, καθώς υπάρχει έντονη πιθανότητα, μια νέα ερωτική σχέση να ξεκινήσει σήμερα. Για όσους διατηρούν έναν μακροχρόνιο δεσμό, η κόπωση του χρόνου μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με επένδυση ποιοτικού και δημιουργικού χρόνου με τον σύντροφό σας.

Υδροχόος

Μια σημαντική νίκη θα καταγράψετε έναντι των αντιπάλων σας και θα αισθανθείτε μεγάλη ικανοποίηση. Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί η μάχη συνεχίζεται… Προσέξτε τα λόγια σας σήμερα, γιατί εύκολα μπορείτε να πληγώσετε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας και να βλάψετε τις σχέσεις σας. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο διακοπής σχέσεων λόγω παρεξηγήσεων.

Ιχθείς

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

