Η 20χρονη πρωταγωνίστρια του «The Crown», Μεγκ Μπέλαμι (Meg Bellamy), μιλώντας στους Sunday Times εξήγησε πώς πήρε τον πολυπόθητο ρόλο της Κέιτ Μίντλετον, ενώ εργαζόταν ως μασκότ σε διάσημο θεματικό πάρκο στη περιοχή του Ουίνδσορ χωρίς καθόλου εμπειρία στην υποκριτική.

«Ένιωσα το τηλέφωνό μου να χτυπάει στην τσέπη μου και πίστευα ότι ήταν η Κέιτ Μπόουν, παραγωγός της σειράς, επειδή περίμενα το τηλεφώνημά της εδώ και μέρες… Αλλά δεν μπορούσα να απαντήσω γιατί δούλευα. Τελικά έβγαλα το κοστούμι μου και έτρεξα στο πάρκινγκ. Ήμουν στο πεζοδρόμιο και προσπαθούσα να την ακούσω...Μετά έπρεπε να επιστρέψω στη θέση μου και να ασχοληθώ με τα παράπονα των πελατών σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι η Μπέλαμι υποδύεται την πριγκίπισσα της Ουαλίας στα φοιτητικά της χρόνια στην έκτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

«Μου είχε αρέσει η σειρά, οπότε όταν κυκλοφόρησε η πρόσκληση για κάστινγκ, η υποβολή της αίτησης μου βγήκε αυτόματα. Βλέποντάς το, δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήμουν σε αυτό μια μέρα» συμπλήρωσε η Μπέλαμι και πρόσθεσε ότι ένας γείτονάς της την έπεισε να περάσει από οντισιόν ενώ εξακολουθεί να μην πιστεύει ότι μοιάζει με την Κέιτ Μίντλετον.

«Το να μπαίνω στα παπούτσια της Κέιτ με έκανε να την αγαπήσω πολύ. Κάθε μέρα που την ερευνούσα ένιωθα μια εγγύτητα μαζί της. Το να μεγαλώνεις σε ένα μη βασιλικό υπόβαθρο και να ερωτεύεσαι τον Ουίλιαμ, υπάρχει μια ωραία απλότητα σε αυτό. Είναι τόσο προσιτή και τόσο σίγουρη για τον εαυτό της, αριστοκρατική και συναισθηματικά έξυπνη. Πραγματικά το θαυμάζω αυτό στην Κέιτ» κατέληξε η Μεγκ Μπέλαμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.