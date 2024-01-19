Λογαριασμός
Salma Hayek: Δημοσίευσε φωτογραφίες από το… γυμνό παρελθόν της – Ενθουσιάστηκαν οι θαυμαστές της

«Λένε να μην κοιτάς πίσω, αλλά ενίοτε είναι η καλύτερη θέα», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός  

H Salma Hayek

Φωτογραφίες από το… γυμνό παρελθόν της δημοσίευσε η διάσημη ηθοποιός, Salma Hayek, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

H Salma Hayek

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός «ανέβασε» φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει γυμνή. Όπως ήταν αναμενόμενο οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν. 

H Salma Hayek

Ξαπλωμένη σε σατέν σεντόνια, η σταρ φροντίζει να καλύψει τα γυμνά σημεία του σώματός της με τα χέρια της. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε:

«Μερικοί λένε ότι δεν κοιτάμε ποτέ πίσω, αλλά μερικές φορές είναι η καλύτερη θέα».

H Salma Hayek

Η ηθοποιός μιλώντας πριν από κάποιους μήνες στο podcast «Let’s Talk Off Camera» για την ομορφιά και τη γήρανση αποκάλυψε ότι κάνει διαλογισμό. «Μπορώ να κάνω για ώρες διαλογισμό, γιατί δεν νιώθω τον χρόνο και είναι τόσο διασκεδαστικό. Όταν κάνω διαλογισμό και με βλέπουν οι φίλοι μου, μου λένε ότι μοιάζω σαν κοριτσάκι 20 χρόνων. Όταν δεν κάνω διαλογισμό, το πρόσωπό μου αρχίζει να ‘’πέφτει’’ και όλα αρχίζουν να πέφτουν». 

Πηγή: skai.gr

