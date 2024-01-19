Φωτογραφίες από το… γυμνό παρελθόν της δημοσίευσε η διάσημη ηθοποιός, Salma Hayek, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός «ανέβασε» φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει γυμνή. Όπως ήταν αναμενόμενο οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν.

Ξαπλωμένη σε σατέν σεντόνια, η σταρ φροντίζει να καλύψει τα γυμνά σημεία του σώματός της με τα χέρια της. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε:

«Μερικοί λένε ότι δεν κοιτάμε ποτέ πίσω, αλλά μερικές φορές είναι η καλύτερη θέα».

Η ηθοποιός μιλώντας πριν από κάποιους μήνες στο podcast «Let’s Talk Off Camera» για την ομορφιά και τη γήρανση αποκάλυψε ότι κάνει διαλογισμό. «Μπορώ να κάνω για ώρες διαλογισμό, γιατί δεν νιώθω τον χρόνο και είναι τόσο διασκεδαστικό. Όταν κάνω διαλογισμό και με βλέπουν οι φίλοι μου, μου λένε ότι μοιάζω σαν κοριτσάκι 20 χρόνων. Όταν δεν κάνω διαλογισμό, το πρόσωπό μου αρχίζει να ‘’πέφτει’’ και όλα αρχίζουν να πέφτουν».

