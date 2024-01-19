Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

Ταύρος

Ο έντονος ανταγωνισμός τον επαγγελματικό τομέα σας δημιουργεί συνθήκες άγχους. Κάντε όσο καλύτερα μπορείτε τη δουλειά σας, προσηλωμένοι στους στόχους σας και θα επιβληθείτε. Μην είστε τόσο απόλυτοι αναφορικά με τις απόψεις σας, μια και δεν είστε αλάθητοι. Θα πρέπει να δείξετε ανοχή ως προς τις απόψεις των άλλων και ίσως να διδαχτείτε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων.

Δίδυμοι

Είστε αρκετά ξεροκέφαλοι και αποφεύγετε πεισματικά τους νεωτερισμούς. Κατά προτίμηση θα θέλατε να χειριστείτε τις καταστάσεις με τον παλιό, καλό τρόπο που έχετε συνηθίσει, οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει και θα πρέπει να προσαρμοστείτε. Αφήστε την μέρα να σας καθοδηγήσει, γιατί κάθε προσπάθεια επιβολής των δικών σας ρυθμών ή σχεδίων θα είναι μάταιος κόπος. Χαλαρώστε και απολαύστε το…

Καρκίνος

Σήμερα θα καταλάβετε, ότι χωρίς ριζικές αλλαγές στην ζωή σας δεν μπορείτε να πάτε μπροστά. Μην τις φοβόσαστε, γιατί θα είναι αυτές που θα σας απογειώσουν. Μια ασυμφωνία ή η έλλειψη συντονισμού στις δράσεις μπορεί να φέρει συγκρούσεις με το ταίρι σας. Ίσως να πρέπει να αξιολογήσετε εκ νέου την σχέση σας και να πάρετε αποφάσεις για τη πορεία σας.

Λέων

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Παρθένος

Σας απασχολεί η δουλειά σας σε τέτοιο βαθμό που σας απορροφά τελείως. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους γύρω σας και να τους συσπειρώσετε γύρω από ένα κοινό σκοπό. Μην είστε όμως επιθετικοί με όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της σκέψης σας. Πάρτε αποστάσεις από κάτι που δεν είναι αποτελεσματικό ή παραγωγικό και αφιερώστε χρόνο και σε άλλου τομείς της ζωής σας.

Ζυγός

Την απογοήτευση ή την κατήφεια σας πρέπει να την καταπολεμήσετε σήμερα και με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα φέρει η μέρα. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, σας ταλαιπωρεί και σας αποσυντονίζει. Βρείτε τρόπο να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό και θα βρείτε και πάλι τον ρυθμό σας.

Σκορπιός

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

Τοξότης

Πολύ ενέργεια θα διαθέτετε σήμερα και θα είστε σε θέση να τελειώσετε όλα εκείνα που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν μείνει στην μέση λόγω έλλειψης χρόνου ή διάθεσης. Ασχοληθείτε με τον προσωπικό σας χώρο, ενδεχομένως αλλάζοντας τη διακόσμηση, μια και ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να σας ανανεώσουν.

Αιγόκερως

Εάν αφεθείτε και αντιδράσετε αυθόρμητα θα κάνετε ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος στον τομέα της καριέρας σας σήμερα. Χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς και διπλωματική γλώσσα… Εάν είστε σε μια σχέση θα πρέπει να δείξετε υπομονή και εμπιστοσύνη στον σύντροφό σας, ειδικά εάν βρίσκεται στα πρώτα της βήματα η σχέση σας.

Υδροχόος

Συνειδητοποιείτε ότι η σχέση σας δεν έχει την ίδια φρεσκάδα πια και η επαφή με το ταίρι σας έχει αρχίσει να φθίνει. Εάν σημαίνει κάτι για σας, αγωνιστείτε για να την αναζωογονήσετε… Ένα συναίσθημα αποξένωσης και μοναξιάς ίσως να σας βαραίνει, σαν να σας απαρνήθηκαν ξαφνικά όλοι… Μην κλείνεστε στον εαυτό σας, αλλά βρείτε κάποιον φίλο ή γνωστό να μιλήσετε ή να βγείτε έξω.

Ιχθείς

Θα υπάρξουν ερωτικά ενδιαφέροντα στην σημερινή μέρα που θα σας αποσπάσουν την προσοχή από άλλες υποχρεώσεις. Και επειδή πέφτετε συνήθως με τα μούτρα όταν πρόκειται για θέματα ερωτικής φύσης, φροντίστε να έχετε ξεκάθαρη άποψη για το τι θέλετε. Προσπαθήστε ωστόσο να μην παραμελήσετε τα καθήκοντα σας ή να μην κάνετε λάθη και παραλήψεις στη δουλειά.

