Η Dua Lipa ξέρει τι της αξίζει και είναι έτοιμη να το πάρει στο video clip της για το νέο της τραγούδι «Illusion». Την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024, η 28χρονη Lipa κυκλοφόρησε το τρίτο single από το πολυαναμενόμενο επερχόμενο άλμπουμ της, «Radical Optimism», μαζί με το video clip του. Το κλιπ γυρίστηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Σε δήλωσή της στο «People», η ίδια είπε ότι το κομμάτι είναι «για να ξέρεις σε τι μπλέκεις, αλλά να υπομένεις και κάποιες φορές για την πλάκα. Η πλάκα είναι η διασκέδαση του να παίζεις κάποιον στο δικό του παιχνίδι, επειδή τελικά δεν θα πέσεις πάνω σε μια ψευδαίσθηση».

Το κομμάτι είναι αυτό που η Lipa δήλωσε ότι «έσπασε τον πάγο» για το νέο άλμπουμ, καθώς ήταν το πρώτο που δούλεψε με τους συνεργάτες της Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. και Kevin Parker.

Το single είναι το τέλειο συμπλήρωμα του επερχόμενου άλμπουμ της, το οποίο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, αγγίζει «την καθαρή χαρά και ευτυχία του να έχεις διαύγεια σε καταστάσεις που κάποτε φαινόταν αδύνατο να αντιμετωπίσεις».

Το πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά εδώ και πολύ καιρό, καθώς η Lipa είχε ήδη μοιραστεί ότι άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτό το 2021 κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Jimmy Kimmel Live!, τον Φεβρουάριο.

«Άρχισα να γράφω για αυτό το άλμπουμ το 2021 και ήθελα απλώς να καταγράψω τις ιδέες μου. Έτσι, πήγα και αγόρασα ένα τυχαίο σημειωματάριο. Αν ήξερα πόσο σημαντικό θα ήταν αυτό το τετράδιο, ίσως να είχα πάρει ένα πιο φανταχτερό», είπε τότε στον παρουσιαστή.

Πηγή: skai.gr

