Doja Cat: Γιατί έκλεισε τον λογαριασμό της στο Instagram

Μια απόφαση που έκανε αίσθηση στον κόσμο των social media ήταν η απόφαση της Doja Cat να κλείσει τον λογαριασμό της στο Instagram.

Η γνωστή ράπερ, που συχνά μοιραζόταν με τους ακόλουθούς της σκέψεις και στιγμές από την καθημερινότητά της, αποφάσισε να πάρει ένα διάλειμμα από την πλατφόρμα.

Το κίνητρο πίσω από αυτήν την απόφαση ήταν η αρνητική διάθεση που δέχονταν από ορισμένους χρήστες του διαδικτύου. Αν και η Doja Cat είχε μια μεγάλη βάση θαυμαστών, ορισμένοι τρολ και αντίπαλοι διαδικτυακοί χρήστες έστελναν μηνύματα μίσους και επικρίσεις κάτω από τις δημοσιεύσεις της.

Η Doja Cat, αντιδρώντας σε αυτήν την αρνητικότητα, αποφάσισε να αποσύρει προσωρινά την παρουσία της από το Instagram, έστω και αν προηγουμένως ήταν ενεργή σε αυτήν την πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο, επιλέγει να προστατευθεί από την αρνητική επίδραση που μπορούν να έχουν οι ανεπιθύμητοι σχολιασμοί στην ψυχολογική της καλοπέραση.

«Γεια σας. Θα απενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου, γιατί δεν το νιώθω πια όλο αυτό. Να προσέχετε τους εαυτούς σας παιδιά. Μου άρεσε να μπαίνω εδώ και να βρίσκω έμπνευση και να βλέπω δημιουργικούς ανθρώπους, αλλά νιώθω ότι όλο αυτό γίνεται υπερβολικό», έγραψε σε ανάρτησή της.

«Ο τρόπος που μου μιλούν και μου συμπεριφέρονται εδώ μέσα με κάνει να έχω πολύ άσχημες σκέψεις. Παρακαλώ, προσέξτε πώς μιλάτε στους ανθρώπους στο διαδίκτυο ή πώς μιλάτε για αυτούς. Αντίο», πρόσθεσε στο τέλος.

