Τα ζώδια για το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Κριός

Η εγωιστική σας συμπεριφορά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με το περιβάλλον σας, επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μην δημιουργείτε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν… Επαγγελματικά τουλάχιστον χρειάζεται λίγη υπομονή, μια και σύντομα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως μια πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία.

Ταύρος

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Δίδυμοι

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Καρκίνος

Θα πρέπει να είστε ευέλικτοι, μια και κάποιο έκτακτο γεγονός μπορεί να κάνει το πρόγραμμα σας άνω-κάτω. Μην εκνευρίζεστε και προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής. Για τους ερωτευμένους ή δεσμευμένους η σημερινή είναι μια πολύ όμορφη μέρα, καθώς το πλανητικό σκηνικό ευνοεί ρομαντικές αποδράσεις και εξόδους.

Λέων

Έχετε πολύ θετική ενέργεια φίλοι μου εξαιρετική διάθεση για ζωή! Ίσως αυτό να οφείλεται σε μια ανέλπιστη επιτυχία που θα καταγράψετε στον τομέα της καριέρας σας… Θα πρέπει ωστόσο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επενδύσεις σας, τόσο από άποψη κεφαλαίων, όσο και από άποψη χρόνου και συναισθημάτων. Κίνητρο σας δεν θα πρέπει να είναι η μέγιστη απόδοση αλλά η ισορροπία…

Παρθένος

Όλο και κάποια αφορμή για γιορτή και ξεφάντωμα θα υπάρχει σήμερα στην ζωή σας. Χαρείτε τις χαλαρές στιγμές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Μην παραμελείτε όμως τις επαγγελματικές ή κοινωνικές σας υποχρεώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια ισορροπία για να μην το μετανιώσετε αργότερα.



Ζυγός

Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στην σχέση σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από την ζωή και από την μοίρα αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι…

Σκορπιός

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Τοξότης

Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.

Αιγόκερως

Θα πρέπει να πάρετε αποστάσεις από την συναισθηματική σας πλευρά σήμερα, εν ανάγκη καταπιέζοντας το συναίσθημα, για να μην πληγωθείτε από όσα θα συμβούν γύρω σας με στόχο εσάς. Εμπόδιο και δυσκολίες θα εμφανιστούν στον δρόμο σας και θα σας εκνευρίσουν, δεν θα πρέπει όμως να τα αγνοήσετε γιατί θα δυσκολέψουν πολύ την εργασία σας. Αντιμετωπίστε τα κατά μέτωπο!

Υδροχόος

Κατάλληλη μέρα για αλλαγές, για να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας και να υιοθετήσουν τις απόψεις σας. Απομακρυνθείτε και σκεφτείτε ξεκάθαρα και στην συνέχεια επιβληθείτε με τρόπο απόλυτο, εμπνέοντες σιγουριά. Κάποια έκτακτα έσοδα μπορούν να τονώσουν τον προϋπολογισμό σας σήμερα, μην απογοητευτείτε όμως εάν διαπιστώσετε ότι δεν θα είναι όσα αναμένατε ή ελπίζατε να είναι.

Ιχθείς

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.

