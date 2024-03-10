Πατρινό καρναβάλι (για πάντα): Spots για brunch, φαγητό και γλυκό αν βρεθείτε στην πόλη για το 3ήμερο

Αντίστροφη μέτρηση για το (Πατρινό) καρναβάλι και μιας και η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής τις επόμενες ημέρες, είπαμε κι εμείς με τη σειρά μας να προτείνουμε κάποια δικά μας αγαπημένα spots, για όσους βρεθείτε στην πόλη για το 3ήμερο. Από πρωινό, μέχρι φαγητό και ποτό, πάμε να δούμε 8 σημεία της Πάτρας, για να βάλετε στη λίστα σας!

