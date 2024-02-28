Λογαριασμός
Ο DJ Khaled έβαλε τους σωματοφύλακές του να τον σηκώσουν στα χέρια για να μην... λερωθούν τα παπούτσια του

Ο ίδιος υποχρέωσε τους σωματοφύλακές του να τον σηκώσουν στα χέρια και να τον μεταφέρουν από τη λιμουζίνα του σε ένα άλλο όχημα και από εκεί στην σκηνή για να μην λερωθούν τα... Nike Air Jordan που φορούσε

τραπερ

Πολυάριθμα αρνητικά σχόλια συγκέντρωσε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο ράπερ DJ Khaled.

Ο ίδιος υποχρέωσε τους σωματοφύλακές του να τον σηκώσουν στα χέρια και να τον μεταφέρουν από τη λιμουζίνα του σε ένα άλλο όχημα και από εκεί στην σκηνή για να μην λερωθούν τα... Nike Air Jordan που φορούσε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DJ KHALED (@djkhaled)

«Δεν θέλω να λερώσω τα Jordans μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε;» λέει o ράπερ στο βίντεο και φαίνονται οι δύο σωματοφύλακές του να τον σηκώνουν με δυσκολία.

«Δεν σέβεται», «είναι από τα πιο χαζά πράγματα που έχω δει», έγραψαν κάποιοι από τους ακόλουθούς του.

«Η άρση ενός άνδρα 200 κιλών δεν ήταν στα προαπαιτούμενα», «οι σωματοφύλακες δεν πληρώνονται αρκετά γι' αυτό», «μετά από αυτό έχασα κάθε σεβασμό στο πρόσωπό σου», «γιατί δεν φοράς σαγιονάρες και βάλε τα Jordans όταν ανέβεις στη σκηνή;» σχολίασαν άλλοι.

