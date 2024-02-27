Zendaya: Έκανε δωρεά 100 χιλιάδες δολάρια στο θέατρο που έκανε τα πρώτα της βήματα

Η Zendaya ανταποδίδει στην κοινότητα που τη βοήθησε να ξεκινήσει την καριέρα της. Το Θέατρο Σαίξπηρ στην Ορίντα, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ γνωστό και ως «Cal Shakes» ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός και τραγουδίστρια, πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» και της ταινίας «Dune 2» έκανε δωρεά 100.000 δολάρια στο North Star Fund, το Ταμείο του θεατρικού οργανισμού μέσω του Δικτύου Γυναικών Δωρητριών (WDN).

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στη Zendaya και το WDN για τη συνεργασία τους και τη γενναιόδωρη επιχορήγηση 100.000 δολαρίων στο North Star Fund» δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του «Cal Shakes», Κλάιβ Γουόρσλεϊ.

Zendaya makes $100,000 donation to the Bay Area theater where she got her start https://t.co/PNjlW1YQWh via @SFC_Datebook: — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 22, 2024

«Η δωρεά βοηθά να διατηρήσουμε το «Cal Shakes» δυνατό καθώς προετοιμαζόμαστε για την 50η επετειακή σεζόν μας!" Η δωρεά θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση των συστημάτων ήχου και φωτισμού και τη χρηματοδότηση της επερχόμενης παραγωγής του As You Like It» ανέφερε.

Η Zendaya, μουσικός και ηθοποιός, γεννημένη στο Όκλαντ της Καλιφόρνια ξεκίνησε την καριέρα της από το θέατρο στην Ορίντα. Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, η μητέρα της Κλερ Στόρμερ ήταν για ένα διάστημα υπεύθυνη διαχείρισης του θέατρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

